«Аватар 3»: Когда продолжение саги Джеймса Кэмерона появится на экранах?

Однако в январе 2023 года в интервью подкасту Soundtracking with Edith Bowman Кэмерон рассказал о том, что третья часть все еще претерпевает многочисленные правки. В качестве аргумента он подчеркнул, что использует обратную связь от фанатов «Аватара: Путь воды», чтобы довести до совершенства «Аватар 3». Об этом сообщает people.com.