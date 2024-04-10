«Аватар 3»: Когда продолжение саги Джеймса Кэмерона появится на экранах?

Posted 10 апреля, 20:11
Published 10 апреля, 20:11
Modified 9 сентября, 21:39
Updated 9 сентября, 21:39
В интервью Collider в декабре 2022 года продюсер данного кинопроекта Джон Ландау заявил, что к настоящему моменту команда сняла 95% «Аватара 3» и часть «Аватара 4».
Однако в январе 2023 года в интервью подкасту Soundtracking with Edith Bowman Кэмерон рассказал о том, что третья часть все еще претерпевает многочисленные правки. В качестве аргумента он подчеркнул, что использует обратную связь от фанатов «Аватара: Путь воды», чтобы довести до совершенства «Аватар 3». Об этом сообщает people.com.
Он заметил, что Ло’ак во второй части действительно является персонажем, который полюбился людям. Теперь Кэмерон рассматривает возможность увеличить экранное время этого героя. Примечательно, что в третьей части Ло’ак станет рассказчиком.
Практически в то же время Тринити Джо-Ли Блисс, играющая Тука, дала интервью Deadline, где заявила, что франшиза получит максимально интересное развитие.
Подробности истории, которую зрителям скоро предстоит увидеть, практически не раскрываются. Но Кэмерон в беседе с французским журналом «20 минут» все же проговорился, что поклонникам научно-фантастической франшизы стоит ждать новую сторону Пандоры и На’ви с «Пепельными людьми».
Огонь будет представлен «Пепельным народом». А На’ви неожиданно покажут с другой стороны, хотя ранее у этой расы сформировался исключительно хороший образ. В первых двух частях некоторые люди показаны плохими, а На’ви, напротив, крайне позитивными героями. Однако в готовящейся к выходу части все изменится.
Многие актеры из первых двух частей уже подтвердили свое возвращение на голубые экраны в рамках этой волшебной истории. Это Сэм Уортингтон (Джейк Салли), Зои Салдана (Нейтири), Сигурни Уивер (доктор Грейс Огастин), Джоэл Дэвид Мур (Норм Спеллман), Джек Чемпион (Хавьер «Паук» Сокорро), Стивен Лэнг (полковник Майлз Кварич) и Британ Далтон (Ло’ак).
Что касается участия новых лиц, то пока известно только про появление в готовящемся фильме выпускницы «Игры престолов» Уны Чаплин. Чаплин исполнит роль Варанга, лидера Пепельного народа.
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