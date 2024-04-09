Юрий Стоянов пояснил, что мешает ему общаться с детьми от первого брака

Posted 9 апреля, 13:10
Published 9 апреля, 13:10
Modified 9 сентября, 21:35
Updated 9 сентября, 21:35
После ухода из первой семьи Юрий Стоянов очень боялся за свою актёрскую карьеру. Тогда он работал под началом режиссёра Георгия Товстоногова, который сам воспитывал двух детей после того, как его покинула жена. Стоянов рассказал, что опасался того, что режиссёр возненавидит молодого человека, который сам бросил семью, пишет muz-tv.ru.
Актёр до сих пор не общается со своими сыновьями, несмотря на то, что у них уже есть собственные дети. По его словам, общение может нарушить их покой. По этой же причине он не даёт комментариев о бывшей жене и детях, считая их другой семьёй, обсуждать которую он не имеет права. Вместе с тем он очень хорошо отзывается об отчиме Алексея и Николая, называя его замечательным человеком, поставившим на ноги не своих детей.
Стоянов был женат трижды. Только в третьем браке он нашёл то, что искал всю жизнь. Двадцать лет назад его третья жена родила дочь Екатерину. Стоянов, к слову, вырастил двух детей супруги от предыдущего брака.
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