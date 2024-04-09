Юрий Стоянов пояснил, что мешает ему общаться с детьми от первого брака

Актёр до сих пор не общается со своими сыновьями, несмотря на то, что у них уже есть собственные дети. По его словам, общение может нарушить их покой. По этой же причине он не даёт комментариев о бывшей жене и детях, считая их другой семьёй, обсуждать которую он не имеет права. Вместе с тем он очень хорошо отзывается об отчиме Алексея и Николая, называя его замечательным человеком, поставившим на ноги не своих детей.