Вдова Табакова выложила фото их 18-летней дочери Маши с глубоким декольте

Posted 9 апреля, 11:45
Published 9 апреля, 11:45
Modified 9 сентября, 21:35
Updated 9 сентября, 21:35
Как пишет kp.ru, фотография потрясла подписчиков Марины: на снимке Маша выглядит совсем взрослой и эффектной девушкой, а ее образ дополняет массивное колье и серьги.
Ранее актриса сообщила, что Маша уже нашла своего избранника и они оба счастливы. По ее словам, в молодом человеке она нашла некоторые качества, которые видела в своем отце. Несмотря на то, что девушка активна в соцсетях, она не показывает фотографию своего парня и не раскрывает его имени.
Сейчас Мария учится в элитной Хорошевской гимназии. В этой московской школе родители платят за обучение своих детей 1,5 — 2,4 миллиона рублей за год. В будущем, возможно, Мария пойдет по стопам родителей и станет актрисой.
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