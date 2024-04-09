Вдова Табакова выложила фото их 18-летней дочери Маши с глубоким декольте

Ранее актриса сообщила, что Маша уже нашла своего избранника и они оба счастливы. По ее словам, в молодом человеке она нашла некоторые качества, которые видела в своем отце. Несмотря на то, что девушка активна в соцсетях, она не показывает фотографию своего парня и не раскрывает его имени.