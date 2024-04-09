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Posted 9 апреля, 11:45

Published 9 апреля, 11:45

Modified 9 сентября, 21:35

Updated 9 сентября, 21:35

Вдова Табакова выложила фото их 18-летней дочери Маши с глубоким декольте

9 апреля 2024, 11:45
Вдова народного артиста СССР Олега Табакова Марина Зудина опубликовала в соцсетях фотографию их общей дочери Маши, которой исполнилось 18 лет. На снимке молодая девушка сидит на кровати в платье с глубоким вырезом и эротичным разрезом от бедра.

Как пишет kp.ru, фотография потрясла подписчиков Марины: на снимке Маша выглядит совсем взрослой и эффектной девушкой, а ее образ дополняет массивное колье и серьги.

Сердце Марии уже занято

Ранее актриса сообщила, что Маша уже нашла своего избранника и они оба счастливы. По ее словам, в молодом человеке она нашла некоторые качества, которые видела в своем отце. Несмотря на то, что девушка активна в соцсетях, она не показывает фотографию своего парня и не раскрывает его имени.

Сейчас Мария учится в элитной Хорошевской гимназии. В этой московской школе родители платят за обучение своих детей 1,5 — 2,4 миллиона рублей за год. В будущем, возможно, Мария пойдет по стопам родителей и станет актрисой.

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