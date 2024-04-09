Прокуроры по делу Алека Болдуина: Он «не контролировал свои эмоции» во время съемок

Posted 9 апреля, 18:12
Published 9 апреля, 18:12
Modified 9 сентября, 21:35
Updated 9 сентября, 21:35
Ранее суд снял с 66-летнего актера все обвинения, сославшись на то, что Болдуин был «невнимателен» при обучении стрельбе из огнестрельного оружия и «часто кричал и ругался». Как пишет people.com, инцидент произошел на съемках вестерна «Раст» в 2021 году, когда пистолет, который держал Болдуин в руках, случайно выстрелил, смертельно ранив кинооператора Халину Хатчинс.
По словам специальных прокуроров, на съемках фильма «Раст» Алек Болдуин совершенно не контролировал свои эмоции и не обращал внимание на мнение окружающих. Сам актер себя виновным не признает и утверждает, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.
В случае признания актера виновным ему грозит до 18 месяцев лишения свободы.
В прошлом месяце оружейник фильма «Раст» Ханна Гутьеррес-Рид была признана виновной в причинении смерти по неосторожности, но оправдана по обвинению в фальсификации улик. Ей также грозит срок тюремного заключения до 18 месяцев. Дата оглашения приговора пока не назначена.
Как заявил адвокат семьи Халины Хатчинс, семья погибшей полностью удовлетворена исходом разбирательства над Гутьеррес-Рид.
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