Прокуроры по делу Алека Болдуина: Он «не контролировал свои эмоции» во время съемок

Ранее суд снял с 66-летнего актера все обвинения, сославшись на то, что Болдуин был «невнимателен» при обучении стрельбе из огнестрельного оружия и «часто кричал и ругался». Как пишет people.com, инцидент произошел на съемках вестерна «Раст» в 2021 году, когда пистолет, который держал Болдуин в руках, случайно выстрелил, смертельно ранив кинооператора Халину Хатчинс.