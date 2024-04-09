Постоянная усталость — какие могут быть причины и как решить проблему

Если сонливость становится проблемой на работе или во время вождения, важно принять меры для борьбы с ней в реальном времени. Это может включать в себя короткие перерывы для отдыха и расслабления, можно выпить прохладную воду или чашку кофе, а также заниматься физическими упражнениями, чтобы пробудить организм.