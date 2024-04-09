Никита Ефремов рассказал о страхе стать отцом из-за судьбы своего отца и деда

Posted 9 апреля, 14:48
Published 9 апреля, 14:48
Modified 9 сентября, 21:35
Updated 9 сентября, 21:35
Стоит учитывать, что дедушка 35-летнего актера — основатель театра «Современник» и худрук Московского Художественного театра Олег Ефремов, а отец — звезда большого экрана и театральных подмостков Михаил Ефремов.
Как сообщает kp.ru, Никита, которому повезло родиться в столь звездной семье, может также здраво оценить недостатки своего отца и деда. Так, Михаил Ефремов сейчас отбывает наказание в белгородской колонии после совершенного им ДТП со смертельным исходом. Он искупает свою вину за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал аварию, повлекшую смерть другого водителя на дороге.
Олег Ефремов тоже был зависим от алкоголя и табака, из-за чего с возрастом приобрел множество болезней: от эмфиземы легких и язвы кишечника до хронических болей в ногах.
На проблемы со спиртным уже неоднократно жаловался и сам Никита, который еще в молодости понял, что в его жизни присутствует слишком много горячительных напитков. Звезда фильма «Нулевой пациент» считает, что алкоголизм — бич современной России и с такой вредной привычкой необходимо бороться. Сейчас мужчина пытается справиться с алкоголизмом и неконтролируемыми вспышками агрессии с помощью психотерапии.
Несмотря на то, что на данный момент Ефремов-младший счастлив в любви — он встречается с художницей Ольгой Шурыгиной, мысли об отцовстве его пугают, так как он боится, что ребенок повторит сложную судьбу мужчин известной актерской династии.
Ранее Никита состоял в отношениях с актрисой Марией Иваковой, а в период с 2014 по 2015 год находился в браке со своей коллегой Яной Гладких.
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