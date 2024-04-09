Никита Ефремов рассказал о страхе стать отцом из-за судьбы своего отца и деда

Как сообщает kp.ru, Никита, которому повезло родиться в столь звездной семье, может также здраво оценить недостатки своего отца и деда. Так, Михаил Ефремов сейчас отбывает наказание в белгородской колонии после совершенного им ДТП со смертельным исходом. Он искупает свою вину за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал аварию, повлекшую смерть другого водителя на дороге.