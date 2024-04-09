Модель Анастасия Решетова рассказала об опыте жизни с психопатом

Блогерша отметила, что у психопатов есть такая черта, как умение располагать к себе. После вспышек агрессивного поведения такие люди умеют подбирать правильные слова, окружать заботой и вызывать у партнера чувство вины. Однако все эти действия являются манипуляцией, в результате которой становится трудно понимать реальную ситуацию. Ни о какой любви здесь не может быть и речи, а только боль, поделилась автор блога.