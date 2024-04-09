Модель Анастасия Решетова рассказала об опыте жизни с психопатом

Posted 9 апреля, 09:28
Published 9 апреля, 09:28
Modified 9 сентября, 21:33
Updated 9 сентября, 21:33
Блогерша отметила, что у психопатов есть такая черта, как умение располагать к себе. После вспышек агрессивного поведения такие люди умеют подбирать правильные слова, окружать заботой и вызывать у партнера чувство вины. Однако все эти действия являются манипуляцией, в результате которой становится трудно понимать реальную ситуацию. Ни о какой любви здесь не может быть и речи, а только боль, поделилась автор блога.
Стоит отметить, что имя бывшего возлюбленного Решетова не назвала, однако сказала, что это не Тимати. Модель считает рэпера надежным человеком, вместе с которым они воспитывают общего ребенка.
Напомним, что модель познакомилась с Тимати в 2014 году. Спустя пять лет отношений у них родился сын, а еще через два года пара рассталась. Знаменитость призналась, что трудно переживала этот разрыв, и только забота о ребенке спасала ее в тот период.
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