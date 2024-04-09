Ксения Собчак загорает на пляже Дубая с плетеной сумкой за полмиллиона рублей

Позже на личной страничке Собчак появилось фото с пляжа, на котором на шезлонге лежат сумка и шляпа. Несмотря на то, что шопер является практически братом-близнецом авоськи, с которой советские женщины раньше ходили в магазин и на рынок, цену данный предмет гардероба имеет баснословную — 5300 долларов (более 490 тысяч рублей по нынешнему курсу).