Ксения Собчак загорает на пляже Дубая с плетеной сумкой за полмиллиона рублей

Posted 9 апреля, 15:47
Published 9 апреля, 15:47
Modified 9 сентября, 21:35
Updated 9 сентября, 21:35
Однако и сама Собчак не отстает — недавно она выложила фото с отдыха в Дубае, где запечатлена с сумкой YSL за полмиллиона рублей.
Как сообщает kp.ru, известная блондинка сфотографировалась перед зеркалом в номере отеля. Для похода на пляж супруга Константина Богомолова надела черное облегающее платье и соломенную шляпку. Дополнением к наряду стала плетеная сумка-шопер YSL из рафии — высушенных пальмовых листьев.
Позже на личной страничке Собчак появилось фото с пляжа, на котором на шезлонге лежат сумка и шляпа. Несмотря на то, что шопер является практически братом-близнецом авоськи, с которой советские женщины раньше ходили в магазин и на рынок, цену данный предмет гардероба имеет баснословную — 5300 долларов (более 490 тысяч рублей по нынешнему курсу).
В Дубай Ксения отправилась с сыном Платоном, у которого начались каникулы в школе.
Звезда и ее сын поселились в дорогом отеле Burj Al Arab. Здание построено в форме паруса, поэтому наверняка запомнилось многим туристам. Мать и сын проживают в двухуровневом суперлюксе с двумя спальнями площадью 335 квадратных метров. В стоимость шикарных апартаментов, которая составляет порядка 2,3 млн рублей за семь дней, входят и услуги дворецкого, который готов исполнять просьбы постояльцев круглосуточно.
Ксения поделилась, что в Дубае сейчас отдыхает очень много русских. За неделю своего отпуска Собчак встретила много знакомых из светской тусовки.
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