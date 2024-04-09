Как правильно определить форму своего лица и почему это важно знать

Posted 9 апреля, 07:15
Published 9 апреля, 07:15
Modified 9 сентября, 21:32
Updated 9 сентября, 21:32
Каждый человек индивидуален и уникален в плане внешности. Но при этом у людей в общей массе имеются типовые черты и характеристики внешности, которые позволяют относить их к определенным типажам. Форма лица — одна из таких характеристик. Она определяется в зависимости от костного строения, объема жировой ткани, особенностей мышечного каркаса и прочих факторов.
Обозначить данную характеристику помогли геометрические фигуры, поэтому и появились такие определения: треугольное, круглое, овальное, квадратное, прямоугольное. Эти типы являются самыми основными и распространенными, хотя на самом деле, по словам экспертов, их гораздо больше, ведь внешность человека индивидуальна. Бывает, что встречается смешанный тип.
Существует несколько способов узнать свой тип. Вам понадобится зеркало, сантиметровая лента, маркер.
Самый простой способ это сделать — встать перед зеркалом, предварительно убрав со лба волосы, чтобы была видна их линия роста. Теперь необходимо внимательно рассмотреть лицо, определяя «на глаз», какая его часть кажется наиболее широкой. Если это лоб, то, скорее всего, форма треугольная или сердечком. Если наиболее широкой кажется зона нижней челюсти — то речь идет о квадратной форме. Если все пропорции соблюдены достаточно гармонично, то налицо овал, который считается наиболее приближенным к идеалу.
При помощи обычной сантиметровой ленты нужно сделать замеры:
Записываем полученные цифровые значения и смотрим результат.
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