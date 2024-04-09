Как правильно определить форму своего лица и почему это важно знать

Самый простой способ это сделать — встать перед зеркалом, предварительно убрав со лба волосы, чтобы была видна их линия роста. Теперь необходимо внимательно рассмотреть лицо, определяя «на глаз», какая его часть кажется наиболее широкой. Если это лоб, то, скорее всего, форма треугольная или сердечком. Если наиболее широкой кажется зона нижней челюсти — то речь идет о квадратной форме. Если все пропорции соблюдены достаточно гармонично, то налицо овал, который считается наиболее приближенным к идеалу.