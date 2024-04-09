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Posted 9 апреля, 07:15

Published 9 апреля, 07:15

Modified 9 сентября, 21:32

Updated 9 сентября, 21:32

Как правильно определить форму своего лица и почему это важно знать

Как правильно определить форму своего лица и почему это важно знать

9 апреля 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно определить форму своего лица и почему это важно знать
Точно знать форму и тип своего лица очень важно — это понимание облегчит выбор прически, очков, головного убора, позволит сделать грамотный макияж, подобрать индивидуальный стиль, образ.

Каждый человек индивидуален и уникален в плане внешности. Но при этом у людей в общей массе имеются типовые черты и характеристики внешности, которые позволяют относить их к определенным типажам. Форма лица — одна из таких характеристик. Она определяется в зависимости от костного строения, объема жировой ткани, особенностей мышечного каркаса и прочих факторов.

Обозначить данную характеристику помогли геометрические фигуры, поэтому и появились такие определения: треугольное, круглое, овальное, квадратное, прямоугольное. Эти типы являются самыми основными и распространенными, хотя на самом деле, по словам экспертов, их гораздо больше, ведь внешность человека индивидуальна. Бывает, что встречается смешанный тип.

Как определить?

Существует несколько способов узнать свой тип. Вам понадобится зеркало, сантиметровая лента, маркер.

Визуальный (приблизительный)

Самый простой способ это сделать — встать перед зеркалом, предварительно убрав со лба волосы, чтобы была видна их линия роста. Теперь необходимо внимательно рассмотреть лицо, определяя «на глаз», какая его часть кажется наиболее широкой. Если это лоб, то, скорее всего, форма треугольная или сердечком. Если наиболее широкой кажется зона нижней челюсти — то речь идет о квадратной форме. Если все пропорции соблюдены достаточно гармонично, то налицо овал, который считается наиболее приближенным к идеалу.

По размерам (точный)

При помощи обычной сантиметровой ленты нужно сделать замеры:

  • ширины лба (от виска до виска);
  • ширины скул (между двух самых выдающихся точек)
  • ширины подбородка (от угла челюсти до середины, значение умножаем на два)
  • длины лица (от верхней точки в середине лба до кончика подбородка).

Записываем полученные цифровые значения и смотрим результат.

  • Квадрат — все четыре цифры приблизительно равны.
  • Круг — ширина лба и длина лица примерно равны.
  • Прямоугольник — длина лица преобладает.
  • Овал — длина лица меньше ширины скул, лоб шире подбородка.
  • Треугольник — ширина лба преобладает над линией подбородка.
#Красота#Лицо#Все материалы авторов
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