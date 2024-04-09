Как правильно наносить крем для лица, чтобы он работал

Posted 9 апреля, 09:31
Published 9 апреля, 09:31
Modified 9 сентября, 21:33
Updated 9 сентября, 21:33
Чтобы крем начал действовать и действительно приносил пользу, нужно подготовиться к его нанесению. Для этого необходимо предварительно очистить кожный покров — умыться с помощью геля, пенки, очищающего масла и других средств для демакияжа. После этого желательно провести тонизирование кожи — освежить лицо с помощью тоника.
После этих процедур приступайте непосредственно к нанесению уходового средства:
На лоб нанесите небольшое количество уходовой косметики и плавными горизонтальными движениями распределите ее по всей области. При этом избегайте похлопываний и не сильно давите на кожу. Двигайтесь от центра лба к височной зоне, а затем вверх к началу роста волос. Чтобы средство лучше впиталось, можно слегка помассировать лоб.
На щеках крем распределяется такими же массажными движениями, начиная от носа и плавно двигаясь к вискам.
Эта часть тоже нуждается в ежедневном уходе, поэтому при нанесении крема на лицо, не забывайте о шее. Стоит учесть, что для этой области может понадобиться другая уходовая косметика: тип кожи на шее может отличаться от типа кожного покрова лица.
Уходовое средство на шею тоже наносится массажными движениями с легким нажатием. Начинайте от низа шеи и постепенно идите вверх, сначала впереди, затем по бокам и сзади.
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