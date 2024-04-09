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Posted 9 апреля, 09:31

Published 9 апреля, 09:31

Modified 9 сентября, 21:33

Updated 9 сентября, 21:33

Как правильно наносить крем для лица, чтобы он работал

9 апреля 2024, 09:31
Наносить крем для лица нужно по определенному алгоритму — только тогда можно будет добиться максимального эффекта: улучшить состояние кожи и предотвратить ее старение.

Общие правила нанесения крема для лица

Чтобы крем начал действовать и действительно приносил пользу, нужно подготовиться к его нанесению. Для этого необходимо предварительно очистить кожный покров — умыться с помощью геля, пенки, очищающего масла и других средств для демакияжа. После этого желательно провести тонизирование кожи — освежить лицо с помощью тоника.

После этих процедур приступайте непосредственно к нанесению уходового средства:

  1. Извлеките немного крема для лица на руку и чуть подержите, чтобы средство достигло температуры тела.
  2. Распределите уходовое средство по лицу и легкими касаниями аккуратно вбивайте крем по массажным линиям лица.

Область вокруг глаз

  • Подготовьте кожу к нанесению крема, а затем аккуратно распределите средство под глазами до зоны роста нижних ресниц.
  • Подушечками пальцев сделайте легкий массаж мягкими постукивающими движениями.
  • Пальцами точечно пройдитесь по орбитальной косточке вокруг глаз.
  • Двигайтесь от внешнего уголка глаза к внутреннему на нижнем веке, а на верхнем веке наоборот — от внутреннего уголка к внешнему по подбровной дуге.

Область щек и лба

На лоб нанесите небольшое количество уходовой косметики и плавными горизонтальными движениями распределите ее по всей области. При этом избегайте похлопываний и не сильно давите на кожу. Двигайтесь от центра лба к височной зоне, а затем вверх к началу роста волос. Чтобы средство лучше впиталось, можно слегка помассировать лоб.

На щеках крем распределяется такими же массажными движениями, начиная от носа и плавно двигаясь к вискам.

Область шеи

Эта часть тоже нуждается в ежедневном уходе, поэтому при нанесении крема на лицо, не забывайте о шее. Стоит учесть, что для этой области может понадобиться другая уходовая косметика: тип кожи на шее может отличаться от типа кожного покрова лица.

Уходовое средство на шею тоже наносится массажными движениями с легким нажатием. Начинайте от низа шеи и постепенно идите вверх, сначала впереди, затем по бокам и сзади.

#Красота#Косметика#Лицо#Все материалы авторов
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