Как правильно наносить крем для лица, чтобы он работал

На лоб нанесите небольшое количество уходовой косметики и плавными горизонтальными движениями распределите ее по всей области. При этом избегайте похлопываний и не сильно давите на кожу. Двигайтесь от центра лба к височной зоне, а затем вверх к началу роста волос. Чтобы средство лучше впиталось, можно слегка помассировать лоб.