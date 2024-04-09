Как подстричь челку, чтобы она требовала минимальной укладки

Как подстричь косую челку Как подстричь редкую челку на тонкие волосы Как подстричь рваную челку на длинные волосы Как подстричь густую челку

Как аккуратно и красиво подстричь челку в домашних условиях, если нет времени на визит к парикмахеру. Варианты стрижки и методы ее выполнения от опытных стилистов.