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Posted 9 апреля, 09:17

Published 9 апреля, 09:17

Modified 9 сентября, 21:32

Updated 9 сентября, 21:32

Как подстричь челку, чтобы она требовала минимальной укладки

9 апреля 2024, 09:17
Как аккуратно и красиво подстричь челку в домашних условиях, если нет времени на визит к парикмахеру. Варианты стрижки и методы ее выполнения от опытных стилистов.

Как подстричь косую челку

Такой вариант не требует укладки, хорошо смотрится и на волнистых, и на прямых волосах.

Техника выполнения:

  1. Перед тем как сделать стрижку, разделите пряди так, чтобы сверху образовался пробор в виде треугольника.
  2. Лишние пряди соберите в хвост и уложите локоны в нужном направлении: если хотите, чтобы волосы лежали в правую сторону, расчешите локоны налево, или наоборот.
  3. Слегка намочите локоны, соберите их в руку и слегка оттяните в сторону.
  4. Ножницами сделайте прямой срез, при этом инструмент держите перпендикулярно волосам.

Отпустите локоны и подкорректируйте ножницами выбивающиеся волоски.

Как подстричь редкую челку на тонкие волосы

Обладательницам тонких волос подойдут два варианта: «шторка» — на две стороны либо «арка» — с удлиненными боковыми прядями.

Техника выполнения:

  1. Вымойте и высушите голову.
  2. Возьмите плоскую расческу и отделите необходимые пряди, остальные локоны соберите в пучок.
  3. Слегка увлажните пряди и расчешите по направлению роста.
  4. Подстригите до нужной длины: если хотите прямой срез, ножницы держите горизонтально, если косой — стригите по диагонали, двигаясь от короткой к длинной стороне.

Как подстричь рваную челку на длинные волосы

Это одна из самых непростых техник, которую сложно исполнить самостоятельно без предварительной тренировки.

Техника выполнения:

  1. Сухие волосы хорошенько расчешите и отделите нужные для челки пряди.
  2. Скрутите отдельные пряди в небольшие жгутики, предварительно слегка намочив.
  3. Не стоит торопиться: состригать пряди нужно понемногу и медленно.
  4. Делайте короткие срезы на разных уровнях волос: сначала на самом нижнем (длина чуть ниже лба), затем на верхнем — длина должна быть немного выше бровей.

Как подстричь густую челку

Самый простой вариант стрижки челки в домашних условиях.

Техника выполнения:

  1. Выделите необходимые для стрижки пряди и слегка смочите водой.
  2. Зажмите локоны между указательным и средним пальцем и аккуратно состригите концы.
  3. Угол между ножницами и локонами должен быть минимальным.
#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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