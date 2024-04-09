Как подстричь челку, чтобы она требовала минимальной укладки

Posted 9 апреля, 09:17
Published 9 апреля, 09:17
Modified 9 сентября, 21:32
Updated 9 сентября, 21:32
Такой вариант не требует укладки, хорошо смотрится и на волнистых, и на прямых волосах.
Техника выполнения:
Отпустите локоны и подкорректируйте ножницами выбивающиеся волоски.
Обладательницам тонких волос подойдут два варианта: «шторка» — на две стороны либо «арка» — с удлиненными боковыми прядями.
Техника выполнения:
Это одна из самых непростых техник, которую сложно исполнить самостоятельно без предварительной тренировки.
Техника выполнения:
Самый простой вариант стрижки челки в домашних условиях.
Техника выполнения:
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