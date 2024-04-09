Как накрутить волосы на утюжок, чтобы получились красивые локоны

Posted 9 апреля, 10:18
Published 9 апреля, 10:18
Modified 9 сентября, 21:33
Updated 9 сентября, 21:33
О том, как накрутить волосы на утюжок и сформировать эффектную укладку, — читайте в статье.
Многие считают, что утюжок и плойка — это одно и то же, однако назначение у этих приборов разное. Плойка предназначена для получения упругих и плотных локонов различной формы, а утюжок традиционно используется для выпрямления волос. Но в наши дни с помощью этого прибора можно также накрутить волосы.
При выборе утюжка необходимо учитывать мощность прибора и нужную вам ширину и форму пластин. Так, если вы собираетесь накрутить короткие волосы или уложить челку, вам больше подойдет прибор с узкими пластинами. Им же можно сформировать красивые аккуратные локоны. Средние по ширине пластины универсальны, а широкие лучше всего подойдут для выпрямления густых и длинных волос.
Если вы собираетесь накрутить волосы на утюжок, их желательно предварительно вымыть и хорошенько высушить. Кроме того, перед использованием прибора следует нанести на волосы термозащитное средство (спрей), чтобы они не повредились под действием высоких температур. А если ваши волосы плохо держат завивку, не помешает перед накручиванием нанести на них немного моделирующего крема.
На утюжок можно накрутить волосы практически любой длины. Короткие волосы следует накручивать с прядей нижнего ряда от лица, удерживая прибор на волосах 2-3 секунды, а потом медленно спускаясь по пряди вниз. Волосы средней длины можно накрутить, выворачивая руку с утюжком от лица, чтобы локоны смотрелись более естественно, а захватывать волосы следует прямо от корней.
Чтобы накрутить длинные волосы, нужно захватить утюжком прядь, немного повернуть кисть с прибором и медленно спускаться по пряди вниз. После того как укладка будет готова, следует зафиксировать ее лаком.
Специалисты не рекомендуют пользоваться утюжком каждый день на протяжении длительного времени, так как это может повредить вашим волосам и сделать их сухими и ломкими. Но если вы планируете накрутить волосы раз-два в неделю, такое использование прибора не нанесет им вреда.
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