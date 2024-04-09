Как экономить на покупках в супермаркетах, но ни в чем себе не отказывать

Полезное правило: старайтесь во время похода в супермаркет считать свои затраты в уме. Это поможет сосредоточиться и не покупать лишних товаров. В крайнем случае, считайте на калькуляторе. Общий совет, который касается подсчетов: записывайте свои траты в течение каждого месяца — так проще будет отследить, сколько вы сэкономили за год.