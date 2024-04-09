Как экономить на покупках в супермаркетах, но ни в чем себе не отказывать

Posted 9 апреля, 10:43
Published 9 апреля, 10:43
Modified 9 сентября, 21:34
Updated 9 сентября, 21:34
Чтобы не спеша выбрать нужные товары, найти хорошие акции и сравнить скидки, пользуйтесь возможностью онлайн-заказов в супермаркетах. Если вы добавите в корзину слишком много товаров, лишние всегда можно будет удалить.
Когда вы четко будете понимать, какие продукты вам нужны, снизится риск спонтанных покупок. В среднем человек тратит на еду около 30% заработка, поэтому за подобными расходами в магазинах следить крайне важно. Составляйте список продуктов питания и блюд на каждый день недели — это максимально упростит поход в супермаркет.
Или хотя бы берите с собой бутылку воды, чтобы не ощущать жажды и голода. Это избавит от спонтанных покупок, которые мы часто совершаем, насмотревшись на аппетитные изображения продуктов на упаковках.
Детям еще сложнее противостоять соблазнам, чем взрослым. Поэтому, чтобы не пришлось покупать в супермаркете шоколад в яркой обертке или очередную понравившуюся игрушку, старайтесь оставить ребенка дома.
Чистенькие помидоры или аккуратно нарезанная колбаса в пленочной упаковке выглядят очень аппетитно. Однако их цена в супермаркетах обычно выше, чем у продуктов без специальной упаковки. Не поленитесь набрать помидоры в пакет самостоятельно, это поможет сэкономить деньги.
Полезное правило: старайтесь во время похода в супермаркет считать свои затраты в уме. Это поможет сосредоточиться и не покупать лишних товаров. В крайнем случае, считайте на калькуляторе. Общий совет, который касается подсчетов: записывайте свои траты в течение каждого месяца — так проще будет отследить, сколько вы сэкономили за год.
Прежде чем что-то покупать, вспомните, что самые дорогие товары в супермаркетах чаще всего расположены на уровне глаз. Не поленитесь нагнуться и обратить внимание на нижние полки стеллажей. Там наверняка есть варианты подешевле.
Если покупка недорогая, это еще не означает, что она удачная. Обращайте внимание на срок годности товаров по скидке и на их качество. Иногда продавцы пытаются спихнуть товар, который никто не покупает, делая его ощутимо дешевле конкурентов. Вряд ли стоит покупать подобные продукты.
Чем больше вы ходите по магазину, тем больше покупаете. Поэтому не тратьте лишнее время на просмотр новых сообщений в соцсетях или другую интернет-активность. Схема должна быть максимально простой: вошли, купили то, что нужно, вышли.
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