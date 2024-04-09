Где устроить шопинг в Стамбуле и что обычно туристы везут из Турции

Стамбул традиционно славится своими магазинами и рынками, поэтому сюда нередко приезжают не только желающие приобщиться к многовековым традициям и культуре Востока, но и любители прогуляться по торговым точкам.