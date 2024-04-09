Где устроить шопинг в Стамбуле и что обычно туристы везут из Турции

Posted 9 апреля, 10:34
Published 9 апреля, 10:34
Modified 9 сентября, 21:34
Updated 9 сентября, 21:34
Где в Стамбуле лучше покупать одежду, а где — подарки и сувениры, когда именно лучше заниматься шопингом и какие вещи в Турции нет смысла покупать, читайте в статье.
Эксперты рекомендуют приезжать в Стамбул за покупками в период массовых распродаж, происходящих в ходе ежегодного Фестиваля шопинга, или Стамбульского торгового фестиваля. Это мероприятие проводится ежегодно с 2011 года, в конце весны или начале лета, и продолжается месяц с небольшим. В это время здесь можно приобрести товары со скидками 50–70%.
Ниже мы расскажем, куда стоит отправиться на шопинг в Стамбуле, а также где и какие вещи можно приобрести.
Если вы не любите суеты и большого скопления людей, вам следует первым делом обратить внимание на торговые центры, каковых в Стамбуле имеется немало. Здесь можно найти женскую и мужскую одежду, а также обувь различных брендов, в том числе изготовленную в Турции. Кроме того, любители шопинга могут отправиться на улицу Истикляль, вдоль которой расположено множество магазинов одежды.
Многочисленные рынки и базары Стамбула получили мировую известность благодаря самобытности, национальному колориту Турции и огромному ассортименту товаров. Среди них выделяется несколько торговых площадок, которые любителям шопинга обязательно стоит посетить. В их числе:
Выгоднее всего в Турции приобретать одежду и обувь, меховые и кожаные изделия, антиквариат и ювелирные изделия, книги, восточные сладости, чай и кофе. Любители шопинга могут также приобрести в Стамбуле одежду на заказ, которую сошьют буквально за несколько дней.
Кроме того, у тех, кто приезжает в Стамбул на шопинг, пользуются популярностью такие товары, как посуда из турецкой керамики, ковры и текстиль для дома.
А вот любую технику, включая мобильные телефоны, а также автомобили тем, кто приезжает в Турцию на шопинг из-за границы, эксперты приобретать не советуют. Например, iPhone 14 при покупке в Стамбуле обойдется вам дороже, чем где бы то ни было из-за очень высокой суммы налога для иностранцев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14