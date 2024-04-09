Что из одежды носить женщинам плюc-сайз, чтобы выглядеть стильно

Posted 9 апреля, 08:05
Published 9 апреля, 08:05
Modified 9 сентября, 21:32
Updated 9 сентября, 21:32
Женщинам пышных форм следует выбирать классические вещи из плотных тканей: шерстяные, меховые, из жесткого хлопка. Верхняя одежда должна быть с минимальным декором и желательно выделять талию.
Трендовые варианты стильной верхней одежды на 2024 год: кожаная куртка до пояса, шубы-макси с густым коротким мехом, монохромные модели пальто, тренч оверсайз.
Обладательницам пышных форм нужно избегать джинсов из тонкого коттона и низкой посадки. Отдавайте предпочтение моделям прямого кроя либо слегка зауженным джинсам. В тренде 2024 года для женщин плюс-сайз свободные джинсы.
Брюки нужно выбирать классического покроя из легкой ткани, с широким поясом и стрелками. В тренде нынешнего года светлые оттенки: беж, бледно-розовый, белый. Что касается шорт, то девушкам плюс-сайз подходят легкие, свободные модели чуть выше колена светлых оттенков.
Сочетать брюки, джинсы, шорты женщинам плюс-сайз нужно с однотонными водолазками либо рубашками классического покроя.
Идеальный вариант для обладательниц пышных форм — юбка-карандаш. Выбирайте модели чуть ниже колена или до щиколоток. Для классического образа сочетайте юбку с монохромным верхом — например с кашемировыми водолазками, для свободного образа выберите футболку или рубашку.
Легкие летние сарафаны отлично подходят девушкам с пышными размерами. В тренде 2024 года модели с цветочным принтом, макси-сарафаны с бретельками в бельевом стиле, приталенные сарафаны.
Лишние объемы на животе или бедрах отлично скрывают платья с завышенной талией. Выбирая размер, попробуйте присесть в модели: она не должна обтягивать фигуру и сковывать движения.
В расцветке избегайте широкой полоски, крупной клетки, огромных цветов. Трендовые акценты для девушек размера плюс-сайз — вырезы, пышные рукава, кружевные либо прозрачные вставки.
Выбирайте блузки, рубашки, водолазки и топы классического покроя. Женщинам plus-size-размера лучше избегать вариантов с крупными украшениями, воланами, рюшами. Стильно смотрятся на девушках с пышными формами однотонные вещи либо одежда с классическим принтом: мелкий цветочный узор, зигзаги, абстрактный узор.
Кардиганы, жакеты, пиджаки должны быть свободного или прямого покроя, длиной чуть ниже бедер. Свитера и водолазки не должны плотно облегать фигуру, лучше подбирать свободные модели оверсайз.
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