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Posted 9 апреля, 08:05

Published 9 апреля, 08:05

Modified 9 сентября, 21:32

Updated 9 сентября, 21:32

Что из одежды носить женщинам плюc-сайз, чтобы выглядеть стильно

Что из одежды носить женщинам плюc-сайз, чтобы выглядеть стильно

9 апреля 2024, 08:05
Фото: ladysize.ru, livemaster.ru, pinterest.com
Что из одежды носить женщинам плюc-сайз, чтобы выглядеть стильно
Правильно подобранный гардероб делает девушек плюс-сайз визуально стройнее и изящнее. Как выбрать стильную и красивую одежду женщинам plus-size и что в тренде в 2024 году?

Верхняя одежда для размера плюс-сайз

Женщинам пышных форм следует выбирать классические вещи из плотных тканей: шерстяные, меховые, из жесткого хлопка. Верхняя одежда должна быть с минимальным декором и желательно выделять талию.

Трендовые варианты стильной верхней одежды на 2024 год: кожаная куртка до пояса, шубы-макси с густым коротким мехом, монохромные модели пальто, тренч оверсайз.

Джинсы, брюки и шорты

Обладательницам пышных форм нужно избегать джинсов из тонкого коттона и низкой посадки. Отдавайте предпочтение моделям прямого кроя либо слегка зауженным джинсам. В тренде 2024 года для женщин плюс-сайз свободные джинсы.

Брюки нужно выбирать классического покроя из легкой ткани, с широким поясом и стрелками. В тренде нынешнего года светлые оттенки: беж, бледно-розовый, белый. Что касается шорт, то девушкам плюс-сайз подходят легкие, свободные модели чуть выше колена светлых оттенков.

Сочетать брюки, джинсы, шорты женщинам плюс-сайз нужно с однотонными водолазками либо рубашками классического покроя.

Сарафаны и юбки для размера плюс-сайз

Идеальный вариант для обладательниц пышных форм — юбка-карандаш. Выбирайте модели чуть ниже колена или до щиколоток. Для классического образа сочетайте юбку с монохромным верхом — например с кашемировыми водолазками, для свободного образа выберите футболку или рубашку.

Легкие летние сарафаны отлично подходят девушкам с пышными размерами. В тренде 2024 года модели с цветочным принтом, макси-сарафаны с бретельками в бельевом стиле, приталенные сарафаны.

Платья для размера плюс-сайз

Лишние объемы на животе или бедрах отлично скрывают платья с завышенной талией. Выбирая размер, попробуйте присесть в модели: она не должна обтягивать фигуру и сковывать движения.

В расцветке избегайте широкой полоски, крупной клетки, огромных цветов. Трендовые акценты для девушек размера плюс-сайз — вырезы, пышные рукава, кружевные либо прозрачные вставки.

Жакеты, рубашки, свитера

Выбирайте блузки, рубашки, водолазки и топы классического покроя. Женщинам plus-size-размера лучше избегать вариантов с крупными украшениями, воланами, рюшами. Стильно смотрятся на девушках с пышными формами однотонные вещи либо одежда с классическим принтом: мелкий цветочный узор, зигзаги, абстрактный узор.

Кардиганы, жакеты, пиджаки должны быть свободного или прямого покроя, длиной чуть ниже бедер. Свитера и водолазки не должны плотно облегать фигуру, лучше подбирать свободные модели оверсайз.

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Одежда
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