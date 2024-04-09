Бейонсе — первая чернокожая женщина, установившая лидерство в чарте Billboard

Posted 9 апреля, 20:00
Published 9 апреля, 20:00
Modified 9 сентября, 21:36
Updated 9 сентября, 21:36
Как пишет people.com, это восьмой по счету альбом многократной обладательницы премии «Грэмми». Альбом также поднялся на первую строчку чартов Billboard 200, Americana/Folk Albums и Top Album Sales.
Главный сингл альбома Texas Hold 'Em, который занял первое место чарта, сместил дуэт Зака Брайана и Кейси Масгрейвс I Remember Everything. До этого их хит находился более 20 недель на первой строчке, а также возглавлял Hot 100 в 2023 году. Пластинка Cowboy Carter была выпущена 29 марта.
В пресс-релизе Бейонсе сообщила, что над альбомом работали следующие музыканты: Долли Партон, Вилли Нельсон, Линда Мартелл, Стиви Уандер, Чак Берри, Майли Сайрус, Пост Мэлоун, Джон Батист, Рианнон Гидденс, Найл Роджерс, Роберт Рэндольф, Гэри Кларк-младший, Вилли Джонс, Бриттни Спенсер, Шабузи, Рейна Робертс, Таннер Аделл и Тиера Кеннеди.
Сотрудничество в написании музыки также оказали The-Dream, Raphael Saadiq, Ryan Tedder, Swizz Beatz, Khirye Tyler, Nova Wav, Mamii, Cam, Tyler Johnson, Dave Hamelin и Shawn JAY-Z Carter и другие.
Несмотря на то, что на протяжении всего альбома Бейонсе экспериментирует со многими элементами кантри-музыки, она заявила, что это «не кантри-альбом, это альбом Бейонсе».
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