Бейонсе — первая чернокожая женщина, установившая лидерство в чарте Billboard

Главный сингл альбома Texas Hold 'Em, который занял первое место чарта, сместил дуэт Зака Брайана и Кейси Масгрейвс I Remember Everything. До этого их хит находился более 20 недель на первой строчке, а также возглавлял Hot 100 в 2023 году. Пластинка Cowboy Carter была выпущена 29 марта.