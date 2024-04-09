Актриса Екатерина Семенова рассказала о борьбе с бытовым алкоголизмом

Posted 9 апреля, 18:54
Published 9 апреля, 18:54
Modified 9 сентября, 21:36
Updated 9 сентября, 21:36
Как сообщает kp.ru, свою непростую историю Семенова рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
После того как Екатерина приняла твердое решение отказаться от спиртного, она соблюдала сухой закон в течение двух лет.
Позже актриса все же смогла найти безопасную для своего здоровья меру спиртного. Правда, добиться победы над вредной привычкой ей помог психотерапевт.
Гостья программы рассказала про свой возрастной кризис в 44 года, справиться с которым ей помогла психологическая поддержка специалиста. Когда актриса сумела обрести душевный баланс, она стала контролировать и прием алкоголя. Теперь больше двух бокалов вина звезда сериала «Две судьбы» себе не позволяет.
Ранее в жизни Екатерины уже был сложный этап, когда она серьезно охладела к своей профессии. Знаменитость испытывала сильную апатию, которая не давала ей выходить из дома.
Семеновой все реже присылали приглашения на съемки, она стала меньше работать. Были времена, когда приходилось даже принимать препараты. Артистка направила агрессию внутрь себя, переживая из-за отсутствия новых ролей и неудач в личной жизни.
Также Екатерина пережила анорексию. Актрисе пришлось восстанавливать здоровье после того, как ее вес упал до 44 килограммов при росте 170 сантиметров. Семенова отметила, что ее мама заплакала, увидев дочь в таком состоянии.
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