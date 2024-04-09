Актриса Екатерина Семенова рассказала о борьбе с бытовым алкоголизмом

Известная актриса Екатерина Семенова поделилась опытом избавления от алкогольной зависимости. Она осознала эту проблему только тогда, когда заметила на одном из своих фото отечность. Также артистка в период употребления алкоголя страдала от неприятных симптомов по утрам.