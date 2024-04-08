Редактор поделилась впечатлениями от похода в Японский сад парка «Краснодар»

Posted 8 апреля, 13:07
Published 8 апреля, 13:07
Modified 9 сентября, 21:30
Updated 9 сентября, 21:30
Это действительно Краснодар? Таков первый вопрос, который я задала себе, попав в Японский сад парка «Краснодар» или, как называют его краснодарцы, парка Галицкого. С первых же шагов тебя «оглушает» невероятная тишина — слышна только тихая расслабляющая музыка, шелест листьев, мягкое журчание воды, пение птиц. И это в самом центре Краснодара!
Поражает каждая локация природного парка, а их здесь всего 24. Каждая из них — это отдельный законченный пейзаж, в котором продумано всё до мелочей: каждая тропинка, каждая травинка, каждый камешек, каждый цветочек. Восхищает, сколько труда, усилий и любви было вложено в этот восхитительный природный уголок.
Посещение Японского сада доступно только по специальным OR-кодам. Это создает некоторое неудобство, поскольку для получения талона придется отстоять в очереди. Но только попадая в сам парк, понимаешь, для чего это сделано.
Дело в том, что в Японском саду действует ограничение на посещение — за раз на территорию пускают не более 200 посетителей. Поэтому здесь нет толпы посетителей, что позволяет насладиться атмосферой Страны восходящего солнца в тишине и спокойствии. Только на самых популярных локациях встречаются небольшие группы по 5 — 7 человек, но большую часть времени ты находишься в полном одиночестве. В этом и суть Японского сада.
В дневное время можно осмотреть все достопримечательности: водопад Отаки, озеро Оикэпагоду Тахото, храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо и др. Есть где перекусить: ресторан «Ретэй» и кофейня Kissaten с национальным колоритом и блюдами японской кухни.
Но есть свои плюсы и в вечернем посещении. Именно в темное время суток сад особенно прекрасен: зажигаются сотни различных огоньков, подсвечиваются мостики и водоемы — и ты погружаешься в атмосферу волшебного японского леса.
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