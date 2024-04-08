Редактор поделилась впечатлениями от похода в Японский сад парка «Краснодар»

Дело в том, что в Японском саду действует ограничение на посещение — за раз на территорию пускают не более 200 посетителей. Поэтому здесь нет толпы посетителей, что позволяет насладиться атмосферой Страны восходящего солнца в тишине и спокойствии. Только на самых популярных локациях встречаются небольшие группы по 5 — 7 человек, но большую часть времени ты находишься в полном одиночестве. В этом и суть Японского сада.