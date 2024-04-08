Разбился ртутный градусник — что делать и чем это опасно

Posted 8 апреля, 15:24
Published 8 апреля, 15:24
Modified 9 сентября, 21:27
Updated 9 сентября, 21:27
Если вы случайно разбили ртутный градусник, необходимо немедленно принять меры по очистке участка от ртути. Во-первых, необходимо надеть перчатки и избегать контакта с осколками. Соберите разлитую ртуть, используя кусок картона или плотную бумагу.
Не используйте пылесос или метлу, чтобы избежать рассеивания ртути. Затем используйте широкую ленту или клейкую ленту для сбора оставшейся ртути и капель. После этого можно использовать песок или порошок серы для поглощения оставшейся ртути на поверхности.
Все остатки ртути поместите в контейнер с герметичной крышкой и сдайте его в местный центр по обработке опасных отходов. Не забывайте проветривать помещение и избегать длительного пребывания в нем до завершения процесса очистки.
Немедленно позвоните по номеру 112. Вам дадут инструкции по дальнейшим действиям.
Пока специалисты не прибудут, следует соблюдать следующие меры безопасности:
Если разбился градусник нельзя допускать сквозняков до очистки ртути, сбора ее веником или пылесосом. Запрещено выбрасывать ее в канализацию или мусоропровод.
Следует проветрить помещение, промыть подошву обуви марганцовкой или мыльно-содовым раствором, собрать в пакет перчатки и уборочный материал, прополоскать рот раствором марганцовки и употреблять много воды.
Ртуть представляет опасность из-за своей токсичности для человека и окружающей среды. При контакте с ртутью через кожу, слизистые оболочки или при вдыхании ее испарений она может попадать в организм и вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как отравление, повреждение нервной системы, почек и дыхательных путей.
Постоянное воздействие ртутных испарений может привести к хроническим заболеваниям. Кроме того, ртуть является опасным загрязнителем для природы, и ее выбросы могут привести к загрязнению водных ресурсов и почвы, что в конечном итоге может повлиять на животный и растительный мир, а также на здоровье человека через потребление загрязненных продуктов питания или воды.
Плюсы ртутного градусника:
Они часто считаются одними из самых точных инструментов для измерения температуры.
Ртуть обладает низким коэффициентом теплопроводности, что позволяет градуснику быстро реагировать на изменения температуры и сохранять точность измерений.
Ртутные градусники имеют простую конструкцию и обычно служат долго, если их правильно используют и хранят.
Минусы ртутного градусника:
Опасность для здоровья и окружающей среды. Ртуть — токсичное вещество, поэтому при разбивании градусника может произойти загрязнение природы и возникнет опасность для здоровья.
Из-за риска находящейся в нем ртути необходимо обращаться с ним осторожно и внимательно.
Есть несколько типов градусников, в том числе ртутные. Это традиционные измерители температуры, широко используемые уже много лет. Ртутный градусник, содержащийся в герметичной трубке, хорошо реагирует на изменения температуры.
Галинстановые термометры внешне напоминают ртутные, но безопасны при повреждении. В них используется галинстаний — сплав индия, галлия и олова. Прибор обеспечивает точные измерения, сравнимые с ртутными моделями.
Цифровые (электронные) модели стоят дороже жидкостных, они более удобны в использовании. Они определяют температуру с помощью терморезистора, реагирующего на теплоту, что обеспечивает точность показаний. Результаты измерений доступны через 3-5 минут.
Инфракрасные устройства считывают тепловое излучение на небольшом расстоянии с помощью инфракрасного луча. Они работают быстро — за 2-3 секунды. Инфракрасные термометры могут использоваться для контроля температуры в местах скопления людей, наиболее распространены модели для измерения температуры на лбу или в ушной раковине.
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