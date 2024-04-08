newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля, 15:24

Published 8 апреля, 15:24

Modified 9 сентября, 21:27

Updated 9 сентября, 21:27

Разбился ртутный градусник — что делать и чем это опасно

Разбился ртутный градусник — что делать и чем это опасно

8 апреля 2024, 15:24
Фото: 1MI
Рассказываем о порядке действий, если дома разбился ртутный градусник.

Что делать, если разбился градусник

Если вы случайно разбили ртутный градусник, необходимо немедленно принять меры по очистке участка от ртути. Во-первых, необходимо надеть перчатки и избегать контакта с осколками. Соберите разлитую ртуть, используя кусок картона или плотную бумагу.

Не используйте пылесос или метлу, чтобы избежать рассеивания ртути. Затем используйте широкую ленту или клейкую ленту для сбора оставшейся ртути и капель. После этого можно использовать песок или порошок серы для поглощения оставшейся ртути на поверхности.

Все остатки ртути поместите в контейнер с герметичной крышкой и сдайте его в местный центр по обработке опасных отходов. Не забывайте проветривать помещение и избегать длительного пребывания в нем до завершения процесса очистки.

Куда звонить, если разбился градусник

Немедленно позвоните по номеру 112. Вам дадут инструкции по дальнейшим действиям.

Пока специалисты не прибудут, следует соблюдать следующие меры безопасности:

  • Покиньте помещение, вместе с домашними животными, если они есть.
  • Будьте внимательны, чтобы ртуть не попала на подошвы обуви.

Что нельзя делать, если разбился градусник

Если разбился градусник нельзя допускать сквозняков до очистки ртути, сбора ее веником или пылесосом. Запрещено выбрасывать ее в канализацию или мусоропровод.

Что делать после сбора ртути

Следует проветрить помещение, промыть подошву обуви марганцовкой или мыльно-содовым раствором, собрать в пакет перчатки и уборочный материал, прополоскать рот раствором марганцовки и употреблять много воды.

Опасность ртути

Ртуть представляет опасность из-за своей токсичности для человека и окружающей среды. При контакте с ртутью через кожу, слизистые оболочки или при вдыхании ее испарений она может попадать в организм и вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как отравление, повреждение нервной системы, почек и дыхательных путей.

Фото: 1MI

Постоянное воздействие ртутных испарений может привести к хроническим заболеваниям. Кроме того, ртуть является опасным загрязнителем для природы, и ее выбросы могут привести к загрязнению водных ресурсов и почвы, что в конечном итоге может повлиять на животный и растительный мир, а также на здоровье человека через потребление загрязненных продуктов питания или воды.

Плюс и минусы ртутного градусника

Плюсы ртутного градусника:

  1. Они часто считаются одними из самых точных инструментов для измерения температуры.

  2. Ртуть обладает низким коэффициентом теплопроводности, что позволяет градуснику быстро реагировать на изменения температуры и сохранять точность измерений.

  3. Ртутные градусники имеют простую конструкцию и обычно служат долго, если их правильно используют и хранят.

Минусы ртутного градусника:

  1. Опасность для здоровья и окружающей среды. Ртуть — токсичное вещество, поэтому при разбивании градусника может произойти загрязнение природы и возникнет опасность для здоровья.

  2. Из-за риска находящейся в нем ртути необходимо обращаться с ним осторожно и внимательно.

Какие бывают градусники

Есть несколько типов градусников, в том числе ртутные. Это традиционные измерители температуры, широко используемые уже много лет. Ртутный градусник, содержащийся в герметичной трубке, хорошо реагирует на изменения температуры.

Галинстановые термометры внешне напоминают ртутные, но безопасны при повреждении. В них используется галинстаний — сплав индия, галлия и олова. Прибор обеспечивает точные измерения, сравнимые с ртутными моделями.

Фото: 1MI

Цифровые (электронные) модели стоят дороже жидкостных, они более удобны в использовании. Они определяют температуру с помощью терморезистора, реагирующего на теплоту, что обеспечивает точность показаний. Результаты измерений доступны через 3-5 минут.

Инфракрасные устройства считывают тепловое излучение на небольшом расстоянии с помощью инфракрасного луча. Они работают быстро — за 2-3 секунды. Инфракрасные термометры могут использоваться для контроля температуры в местах скопления людей, наиболее распространены модели для измерения температуры на лбу или в ушной раковине.

Читайте также:
Как губит здоровье знаменитостей препарат «Оземпик», применяющийся при диабетеТак ли полезно здоровое питание, как об этом рассказывают диетологи?Выявлена связь между использованием фильтров красоты и психическим здоровьем
#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Опасность#Градусник#Ртутный градусник#Меры безопасности
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика