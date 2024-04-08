Разбился ртутный градусник — что делать и чем это опасно

Постоянное воздействие ртутных испарений может привести к хроническим заболеваниям. Кроме того, ртуть является опасным загрязнителем для природы, и ее выбросы могут привести к загрязнению водных ресурсов и почвы, что в конечном итоге может повлиять на животный и растительный мир, а также на здоровье человека через потребление загрязненных продуктов питания или воды.