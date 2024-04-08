Простой прием для объемной укладки за 5 минут

Posted 8 апреля, 13:30
Published 8 апреля, 13:30
Modified 9 сентября, 21:30
Updated 9 сентября, 21:30
Вымойте волосы и нанесите на них термозащитное средство для укладки, не высушивая пряди. Возьмите фен и, приподнимая волосы у корней, высушите локоны — объем на корнях сохранится на весь день.
После этого локоны на ваше усмотрение можно собрать в хвост, вытянуть по остальной длине либо уложить в плавные пряди.
Возьмите средство для укладки и нанесите его на всю длину локонов. Немного начешите пряди в области затылка и соберите в небрежный пучок. Прическа будет смотреться объемно, но в то же время не потребует особых усилий с вашей стороны.
Простой прием для создания объема: после мытья головы слегка промокните локоны полотенцем, а затем опустите голову вниз и с помощью фена или щетки-брашинга высушите голову. Не расчесывайте пряди, пока они не остынут после фена. Они должны сами улечься и придать прическе объем.
Обладательниц тонких волос всегда спасала высокая прическа — такая укладка выглядит пышно и выгодно подчеркивает контуры лица. А если добавить роскошный аксессуар, то это усилит эффект и создадут дополнительный акцент на ваши волосы.
Для этого способа не нужны специальные средства, понадобится обычный фен:
Используйте во время сушки расческу-стилет, перекладывая пряди во время расчесывания в противоположном от роста направлении. Это создаст базу для укладки.
Для создания прически применяйте укладочные средства: воздушную пенку, мусс, пасту или воск, но не в больших объемах, чтобы не утяжелить волосы.
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