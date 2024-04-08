newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля, 13:30

Published 8 апреля, 13:30

Modified 9 сентября, 21:30

Updated 9 сентября, 21:30

Простой прием для объемной укладки за 5 минут

Простой прием для объемной укладки за 5 минут

8 апреля 2024, 13:30
Фото: salonsecret.ru
Простой прием для объемной укладки за 5 минут
Как сделать шикарную и объемную укладку в домашних условиях? Лайфхаки от опытных стилистов и секреты бьюти-мастеров.

Акцентируйте объем у корней

Вымойте волосы и нанесите на них термозащитное средство для укладки, не высушивая пряди. Возьмите фен и, приподнимая волосы у корней, высушите локоны — объем на корнях сохранится на весь день.

После этого локоны на ваше усмотрение можно собрать в хвост, вытянуть по остальной длине либо уложить в плавные пряди.

Сделайте небольшой начес

Возьмите средство для укладки и нанесите его на всю длину локонов. Немного начешите пряди в области затылка и соберите в небрежный пучок. Прическа будет смотреться объемно, но в то же время не потребует особых усилий с вашей стороны.

Высушите волосы вниз головой

Простой прием для создания объема: после мытья головы слегка промокните локоны полотенцем, а затем опустите голову вниз и с помощью фена или щетки-брашинга высушите голову. Не расчесывайте пряди, пока они не остынут после фена. Они должны сами улечься и придать прическе объем.

Воспользуйтесь аксессуарами

Обладательниц тонких волос всегда спасала высокая прическа — такая укладка выглядит пышно и выгодно подчеркивает контуры лица. А если добавить роскошный аксессуар, то это усилит эффект и создадут дополнительный акцент на ваши волосы.

Быстрая объемная укладка для длинных волос

Для этого способа не нужны специальные средства, понадобится обычный фен:

  1. Вымойте голову и дайте высохнуть локонам естественным путем примерно на 60 — 80%.
  2. Волосы разделите на две части: одну часть скрутите в тугой жгут и пройдитесь по нему теплой струей фена.
  3. Пальцами потихоньку распутайте локоны.
  4. Проделайте то же самое со второй частью.
  5. Чтобы подольше сохранить укладку, зафиксируйте прическу лаком.

Быстрая объемная укладка для коротких волос

Используйте во время сушки расческу-стилет, перекладывая пряди во время расчесывания в противоположном от роста направлении. Это создаст базу для укладки.

Для создания прически применяйте укладочные средства: воздушную пенку, мусс, пасту или воск, но не в больших объемах, чтобы не утяжелить волосы.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика