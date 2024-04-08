Почему плохо ловит интернет и как решить проблему

Нормальная скорость интернета может сильно варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как ваш интернет-провайдер, выбранный тарифный план, тип подключения (например, ADSL, кабельное, оптоволоконное), регион, где вы находитесь, и даже время суток. Однако, в целом, для домашнего использования сегодня считается нормальной скорость от 25 до 100 Мбит/с для загрузки (download) и от 5 до 20 Мбит/с для отдачи (upload).