Майские праздники — 2024: как отдыхаем и сколько выходных

Рабочая неделя, на которую попадает праздник Победы в 2024 году, начнется с 6 мая. После трех рабочих дней россияне во второй раз уйдут на длительный отдых. Первый нерабочий день, то есть 9 мая, приходится в 2024 году на четверг. А после него следуют еще три майских нерабочих дня — с 10 по 12 мая. Таким образом, на работу нужно будет выйти 13 мая.