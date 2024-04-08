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Posted 8 апреля, 12:53

Published 8 апреля, 12:53

Modified 9 сентября, 21:30

Updated 9 сентября, 21:30

Майские праздники — 2024: как отдыхаем и сколько выходных

Майские праздники — 2024: как отдыхаем и сколько выходных

8 апреля 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney
Майские праздники — 2024: как отдыхаем и сколько выходных
Россияне в апреле–мае 2024 года будут отдыхать два раза по четыре дня. Но между майскими праздниками 2024 года нас ждет продолжительная рабочая неделя. Все подробности об официальных выходных в мае 2024 года — в этом материале.

Как отдыхаем на Праздник Весны и Труда в мае 2024 года

Перед первыми длительными выходными в мае россиянам придется поработать на один день дольше. По производственному календарю на 2024 год суббота, 27 апреля, будет рабочей. Субботний выходной день переносится на понедельник, 29 апреля.

Таким образом, первые длительные майские выходные 2024 года начнутся для россиян с воскресенья, 28 апреля. Отдых продлится до 2 мая — в этот день уже нужно будет выйти на работу, сразу после Праздника Весны и Труда. Но поработать придется всего два дня, поскольку 4 и 5 мая — выходные дни.

Первые длительные майские выходные 2024 года начнутся для россиян с воскресенья, 28 апреляПервые длительные майские выходные 2024 года начнутся для россиян с воскресенья, 28 апреля
Первые длительные майские выходные 2024 года начнутся для россиян с воскресенья, 28 апреля. Фото: Изображение Midjourney

Как отдыхаем на День Победы в мае 2024 года

Рабочая неделя, на которую попадает праздник Победы в 2024 году, начнется с 6 мая. После трех рабочих дней россияне во второй раз уйдут на длительный отдых. Первый нерабочий день, то есть 9 мая, приходится в 2024 году на четверг. А после него следуют еще три майских нерабочих дня — с 10 по 12 мая. Таким образом, на работу нужно будет выйти 13 мая.

Рабочая неделя, на которую попадает праздник Победы в 2024 году, начнется с 6 маяРабочая неделя, на которую попадает праздник Победы в 2024 году, начнется с 6 мая
Рабочая неделя, на которую попадает праздник Победы в 2024 году, начнется с 6 мая. Фото: Изображение Midjourney

Кто будет отдыхать на майские праздники

Официальные даты рабочих дней и дней отдыха отражены в производственном календаре. Это актуально для тех граждан, которые работают официально и чей график 5/2. Если вы работаете не по стандартному графику, то лучше уточнять продолжительность майских праздников в 2024 году у своего руководителя.

Другой график выходных может быть у сотрудников экстренных служб, медиков, представителей силовых структур — эти организации должны работать беспрерывно, поэтому рабочие и выходные дни у них отличаются от стандартного расписания.

#Общество#Праздники#Победа#Все материалы авторов#Весна
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