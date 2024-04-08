Майские праздники — 2024: как отдыхаем и сколько выходных

Posted 8 апреля, 12:53
Published 8 апреля, 12:53
Modified 9 сентября, 21:30
Updated 9 сентября, 21:30
Перед первыми длительными выходными в мае россиянам придется поработать на один день дольше. По производственному календарю на 2024 год суббота, 27 апреля, будет рабочей. Субботний выходной день переносится на понедельник, 29 апреля.
Таким образом, первые длительные майские выходные 2024 года начнутся для россиян с воскресенья, 28 апреля. Отдых продлится до 2 мая — в этот день уже нужно будет выйти на работу, сразу после Праздника Весны и Труда. Но поработать придется всего два дня, поскольку 4 и 5 мая — выходные дни.
Рабочая неделя, на которую попадает праздник Победы в 2024 году, начнется с 6 мая. После трех рабочих дней россияне во второй раз уйдут на длительный отдых. Первый нерабочий день, то есть 9 мая, приходится в 2024 году на четверг. А после него следуют еще три майских нерабочих дня — с 10 по 12 мая. Таким образом, на работу нужно будет выйти 13 мая.
Официальные даты рабочих дней и дней отдыха отражены в производственном календаре. Это актуально для тех граждан, которые работают официально и чей график 5/2. Если вы работаете не по стандартному графику, то лучше уточнять продолжительность майских праздников в 2024 году у своего руководителя.
Другой график выходных может быть у сотрудников экстренных служб, медиков, представителей силовых структур — эти организации должны работать беспрерывно, поэтому рабочие и выходные дни у них отличаются от стандартного расписания.
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