Как сделать наивкуснейшее мороженое дома — топ рецептов

Для приготовления мороженого обычно используют молоко или сливки, яйца, сахар и ароматизаторы, такие как ваниль или какао. В зависимости от рецепта могут добавляться другие ингредиенты, такие как фрукты, орехи, шоколадные кусочки или экстракты. Кроме того, для того чтобы мороженое приобрело нужную консистенцию, часто используются стабилизаторы и загустители, такие как желатин или кукурузный крахмал.