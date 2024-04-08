Как сделать наивкуснейшее мороженое дома — топ рецептов

Posted 8 апреля, 13:23
Published 8 апреля, 13:23
Modified 9 сентября, 21:27
Updated 9 сентября, 21:27
Для приготовления мороженого обычно используют молоко или сливки, яйца, сахар и ароматизаторы, такие как ваниль или какао. В зависимости от рецепта могут добавляться другие ингредиенты, такие как фрукты, орехи, шоколадные кусочки или экстракты. Кроме того, для того чтобы мороженое приобрело нужную консистенцию, часто используются стабилизаторы и загустители, такие как желатин или кукурузный крахмал.
Вот простой рецепт приготовления ванильного мороженого дома:
В миске смешайте 2 чашки сливок и 1 чашку молока. Поставьте на огонь и доведите до кипения, но не кипятите.
В отдельной миске взбейте 4 желтка с ¾ чашки сахара до получения пышной и светлой массы.
Медленно добавляйте взбитые желтки в горячую смесь сливок и молока, постоянно помешивая.
Варите смесь на слабом огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока она не загустеет, примерно 5-7 минут.
Уберите смесь с огня и дайте ей остыть до комнатной температуры.
Добавьте 1 столовую ложку ванильного экстракта и хорошо перемешайте.
Перелейте смесь в контейнер для мороженого и уберите в морозильник.
Каждые 30-40 минут помешивайте мороженое в контейнере, чтобы избежать образования кристаллов льда. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока мороженое не замерзнет полностью.
После этого мороженое готово к подаче.
Время застывания мороженого зависит от нескольких факторов, таких как температура вашего морозильника, размер и форма контейнера, а также рецептурные особенности мороженого. Обычно оно замерзает полностью в течение 4-6 часов при стандартной температуре морозильника, которая обычно составляет -18°C (0°F).
Однако для лучших результатов рекомендуется проверять состояние мороженого через определенные промежутки времени и при необходимости перемешивать его, чтобы предотвратить образование кристаллов льда и обеспечить равномерное застывание.
Чтобы приготовить шоколадное мороженое дома, вам потребуются молоко, сливки, какао-порошок, сахар, яйца, ванильный экстракт и шоколадные кусочки или шоколадная стружка.
Сначала смешайте в кастрюле молоко, сливки и какао-порошок. Поставьте на средний огонь и доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы какао-порошок растворился.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной и светлой массы. Постепенно добавьте ванильный экстракт.
Постепенно влейте небольшое количество горячей смеси из молока, сливок и какао в яично-сахарную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Этот процесс называется «закаливанием» и помогает привести яйца к температуре смеси без их свертывания.
Затем верните всю смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до толстого и густого состояния. Это займет примерно 5-7 минут.
Снимите смесь с огня и дайте ей остыть до комнатной температуры. После этого переместите ее в холодильник и охладите полностью, примерно на 4 часа или более.
Когда смесь полностью охладится, перелейте ее в мороженицу. В конце добавьте шоколадные кусочки или стружку шоколада, чтобы придать мороженому дополнительный шоколадный вкус и текстуру.
После приготовления переместите мороженое в контейнер для замораживания.
Для приготовления фруктового льда вам потребуется свежий фрукт, вода и сахар (по желанию). Сначала подготовьте фрукты, вымойте их, очистите от кожуры и семян, если необходимо, и нарежьте на небольшие кусочки или дольки. Затем положите нарезанные фрукты в ледовые формочки, распределите их равномерно.
Далее приготовьте сироп из воды и сахара, если вы хотите придать льду сладость. Просто смешайте воду и сахар в кастрюле, доведите до кипения и варите несколько минут до того момента, пока сахар полностью не растворится. Затем остудите сироп до комнатной температуры.
Залейте нарезанные фрукты в формочках сиропом (если используете), доведите уровень жидкости до верха формочек. Заморозьте все в морозильнике до полного застывания льда, это обычно занимает несколько часов.
После замораживания фруктовый лед готов. Теперь наслаждайтесь свежестью и вкусом фруктового льда в жаркий день.
Калорийность мороженого может варьироваться в зависимости от его состава и рецептуры. Обычно одна порция (примерно ½ чашки или 70-100 грамм) мороженого содержит около 100-200 калорий.
Однако калорийность может быть выше, если мороженое содержит больше жиров или сахара, а также если в него добавляются ингредиенты, такие как орехи, шоколадные кусочки или карамель.
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