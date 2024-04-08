newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля, 14:40

Published 8 апреля, 14:40

Modified 9 сентября, 21:31

Updated 9 сентября, 21:31

Как правильно делать контуринг для разных форм лица

Как правильно делать контуринг для разных форм лица

8 апреля 2024, 14:40
Фото: buro247.ru, alstyle.club
Как правильно делать контуринг для разных форм лица
Профессиональные визажисты давно рассекретили свой тайные приемы, которые позволяют им буквально преображать лица моделей, делая их яркими, рельефными и выразительными. Один из таких секретов — техника контуринга, которая становится все более популярной.

О технике и необходимых атрибутах

Контуринг, или контурирование, — это затемнение и высветление определенных зон лица для создания его гармоничных пропорций — чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. К примеру, при помощи этой техники можно визуально сделать нос тоньше, а скулы — выше, сузить большой лоб и подкорректировать массивный подбородок.

Для контуринга нужны два косметических средства — темный корректор и хайлайтер. Первый будет затемнять определенные участки лица, второй — высветлять, придавая им объем. Также для выполнения техники необходимы кисти. Неважно, будете вы работать с кремовыми стиками или рассыпчатыми средствами, кисти понадобятся для мягкой растушевки линий. Схема контуринга зависит от формы лица.

Контуринг, или контурирование, — это затемнение и высветление определенных зон лицаКонтуринг, или контурирование, — это затемнение и высветление определенных зон лица
Контуринг, или контурирование, — это затемнение и высветление определенных зон лица. Фото: Изображение Midjourney

Круглое

Обладательницы круглых щек обычно стремятся скрыть их излишнюю полноту. Для достижения нужного эффекта нужно симметрично нанести темный корректор на следующие боковые зоны — у висков, под скулами, а также вдоль линии подбородка. Хайлайтер необходимо растушевать в центре лба, носа и подбородка.

Квадратное

Таким девушкам необходимо затемнить углы нижней челюсти и зону под скулами, чтобы визуально сузить зону подбородка. Светлый оттенок кладем в центр лба, на верхнюю часть скул, зону под носом и в центр подбородка — и тщательно растушевываем.

Овальное

Овальное лицо нуждается в скульптурировании, когда необходимо более четко прорисовать черты — заострить скулы, слегка сузить зону щек, затемнить виски и линию роста волос, чтобы еще больше не вытягивать его. Хайлайтер кладем на верхнюю часть скул и в центр лба и подбородка.

Треугольное

Для макияжа треугольного лица требуется визуально расширить зону подбородка. Для корректировки этой особенности необходимо нанести хайлайтер на боковые зоны нижней челюсти. Следующий шаг — затемнение лба корректором, наносим его на виски и вдоль линии роста волос.

#Красота#Косметика#Все материалы авторов#Макияж
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика