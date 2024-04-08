Как правильно делать контуринг для разных форм лица

Для контуринга нужны два косметических средства — темный корректор и хайлайтер. Первый будет затемнять определенные участки лица, второй — высветлять, придавая им объем. Также для выполнения техники необходимы кисти. Неважно, будете вы работать с кремовыми стиками или рассыпчатыми средствами, кисти понадобятся для мягкой растушевки линий. Схема контуринга зависит от формы лица.