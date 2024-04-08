Как правильно делать контуринг для разных форм лица

Posted 8 апреля, 14:40
Published 8 апреля, 14:40
Modified 9 сентября, 21:31
Updated 9 сентября, 21:31
Контуринг, или контурирование, — это затемнение и высветление определенных зон лица для создания его гармоничных пропорций — чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. К примеру, при помощи этой техники можно визуально сделать нос тоньше, а скулы — выше, сузить большой лоб и подкорректировать массивный подбородок.
Для контуринга нужны два косметических средства — темный корректор и хайлайтер. Первый будет затемнять определенные участки лица, второй — высветлять, придавая им объем. Также для выполнения техники необходимы кисти. Неважно, будете вы работать с кремовыми стиками или рассыпчатыми средствами, кисти понадобятся для мягкой растушевки линий. Схема контуринга зависит от формы лица.
Обладательницы круглых щек обычно стремятся скрыть их излишнюю полноту. Для достижения нужного эффекта нужно симметрично нанести темный корректор на следующие боковые зоны — у висков, под скулами, а также вдоль линии подбородка. Хайлайтер необходимо растушевать в центре лба, носа и подбородка.
Таким девушкам необходимо затемнить углы нижней челюсти и зону под скулами, чтобы визуально сузить зону подбородка. Светлый оттенок кладем в центр лба, на верхнюю часть скул, зону под носом и в центр подбородка — и тщательно растушевываем.
Овальное лицо нуждается в скульптурировании, когда необходимо более четко прорисовать черты — заострить скулы, слегка сузить зону щек, затемнить виски и линию роста волос, чтобы еще больше не вытягивать его. Хайлайтер кладем на верхнюю часть скул и в центр лба и подбородка.
Для макияжа треугольного лица требуется визуально расширить зону подбородка. Для корректировки этой особенности необходимо нанести хайлайтер на боковые зоны нижней челюсти. Следующий шаг — затемнение лба корректором, наносим его на виски и вдоль линии роста волос.
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