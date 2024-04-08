«Годзилла и Конг: Новая империя» — нужно ли смотреть?

Posted 8 апреля, 18:56
Published 8 апреля, 18:56
Modified 9 сентября, 21:31
Updated 9 сентября, 21:31
4 апреля в кинотеатрах России стартовали первые показы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» — пятой картины во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм стал доступен к просмотру в некоторых крупных кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга и других городов с русским дубляжом спустя неделю после мировой премьеры.
Как и другие голливудские фильмы, «Годзиллу и Конга» показывают в России неофициально. Кинотеатры используют функцию предсеансового обслуживания — предлагают зрителям сходить на расширенный показ короткометражных лент. А если хочется посмотреть эту картину в комфортной домашней обстановке, то придется подождать до мая.
Мировая премьера фильма состоялась 29 марта 2024 года. Хотя изначально его выход в формате IMAX был запланирован на 15 марта. Дата выхода была изменена из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актеров в 2023 году.
За первые выходные картина заработала более $ 300 млн и показала крупнейший запуск в 2024 году.
По мнению авторов большинства рецензий, фильм стоит посмотреть, выкрутив тумблер своего внутреннего критика на минимум. В ином случае насладиться просмотром просто не возможно — вам захочется придраться ко всему: сюжету, качеству картинки и звука, смысловой нагрузке человеческих персонажей и самого фильма в целом.
Если рассматривать эту картину с позитивной точки зрения, то стоит сказать, что многие отметили как умело удалось избежать чрезмерной драмы и ненужных сюжетных ответвлений, оставаясь верным жанру монстр-фильмов. Создатели грамотно сосредоточились на битвах между Годзиллой и Кинг-Конгом, предложив зрителям захватывающее и увлекательное зрелище.
Некоторые зрители счастливы, что Бобби Браун поменяли на другую менее раздражающую юную актрису, которая успела подрасти. По крайней мере здесь дают объяснение ее связи с Конгом и скрытым силам. Но всё равно не отпускает ощущение, чего-то не хватает.
Сопереживать отношениям матери и дочери буквально невозможно. Не ощущается драматический кружок между Джией (Кэйли Хоттл) и Ребеккой Холл, потому что главными героями выступают титаны.
Однако, режиссер Адам Вингард выкручивает 80-е на полную мощность и даёт погрузиться в атмосферу неона, ретровейв саундтреков, крутейших песен из 80-х и монстров, которые крушат друг друга и всё вокруг.
«Минимум логики, больше экшена» — главный совет критиков для простых зрителей.
Мнение зрителей как и всегда крайне неоднозначно. Те, кто ожидал увидеть именно такой сюжет под попкорн и пепси, в полном восторге от увиденного. А те, кто пришел увидеть крутой боевик с невероятной графикой, замысловатым сюжетом и подтекстом на подумать, конечно были огорчены.
А нужно ли его смотреть именно вам? Если вы фанат эпических сражений, сочных спецэффектов и рушащихся городов, то 100% да. Этого добра в новинке как раз навалом.
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