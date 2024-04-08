«Годзилла и Конг: Новая империя» — нужно ли смотреть?

Мнение зрителей как и всегда крайне неоднозначно. Те, кто ожидал увидеть именно такой сюжет под попкорн и пепси, в полном восторге от увиденного. А те, кто пришел увидеть крутой боевик с невероятной графикой, замысловатым сюжетом и подтекстом на подумать, конечно были огорчены.