Фейс-фитнес: как это работает и работает ли вообще

Фейс-фитнес — это комплекс специальных упражнений, который направлен на укрепление мышц лица. Поклонники этого метода утверждают, что регулярное выполнение упражнений помогает восстановить тонус мышц, их упругость — то есть все то, что в связи с возрастными изменениями утрачивается. Стоит отметить, что лицо включает множество различных мышц, и не всем «подходят» комплексные упражнения. Именно по этой причине в рамках фейс-фитнеса воздействие оказывается по точечному принципу, то есть только на определенные мышцы.