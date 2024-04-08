Фейс-фитнес: как это работает и работает ли вообще

Posted 8 апреля, 12:31
Published 8 апреля, 12:31
Modified 9 сентября, 21:30
Updated 9 сентября, 21:30
Фейс-фитнес — это комплекс специальных упражнений, который направлен на укрепление мышц лица. Поклонники этого метода утверждают, что регулярное выполнение упражнений помогает восстановить тонус мышц, их упругость — то есть все то, что в связи с возрастными изменениями утрачивается. Стоит отметить, что лицо включает множество различных мышц, и не всем «подходят» комплексные упражнения. Именно по этой причине в рамках фейс-фитнеса воздействие оказывается по точечному принципу, то есть только на определенные мышцы.
Регулярное выполнение комплекса упражнений в рамках фейс-фитнеса позволяет улучшить овал лица за счет его подтяжки, а также разгладить складки, появляющиеся вокруг губ, носа. Кроме того, фейс-фитнес эффективен и в борьбе с появляющимися и уже имеющимися мимическими морщинами. Упражнения также позволяют избавиться от отеков вокруг глаз.
Когда стоит начинать делать упражнения в рамках фейс-фитнеса? Эксперты утверждают, что приступать к ним можно даже в молодом возрасте, в целях профилактики, и особенно в тех случаях, когда первые возрастные изменения уже становятся заметны.
Заниматься фейс-фитнесом рекомендуется регулярно — каждый день. Это эффективно, поскольку чем чаще проводятся тренировки, тем проще будет запомнить последовательность выполнения упражнений и их технику. Затем можно переходить на другой график, например выполнять упражнения с интервалом в один или в два дня. Так мышцы лица будут успевать отдохнуть.
Продолжительность одной тренировки в рамках фейс-фитнеса — около 10 или 15 минут. Этого будет достаточно для того, чтобы в скором времени заметить положительный эффект. К слову, первые результаты станут заметны уже спустя пару месяцев. Если соблюдать технику и определенную периодичность упражнений, то цвет лица начнет улучшаться, равно как и тонус кожи. Овал лица начнет визуально корректироваться.
В целом регулярные упражнения будут способствовать улучшению кровотока, ускорению обменных процессов, которые происходят в структуре кожи. Сама кожа благодаря регулярному фейс-фитнесу будет насыщаться кислородом, лимфатические потоки станут более интенсивными.
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