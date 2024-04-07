Русская рабыня — личная жизнь и судьба главной героини «Великолепный век»

В 2011 году Узерли получила две награды за лучшую женскую роль в роли Хюррем Султан и специальную премию «Звезды телевидения». В 2012 году она была удостоена награды в категории «Лучшая женская роль в драме» за сериал «Великолепный век». А в 2012 году актриса была названа «Женщиной года» по версии «GQ Турция».