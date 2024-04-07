Русская рабыня — личная жизнь и судьба главной героини «Великолепный век»

Posted 6 апреля, 21:21
Published 6 апреля, 21:21
Modified 9 сентября, 21:27
Updated 9 сентября, 21:27
Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса и модель, получившая всемирную известность благодаря роли Хюррем Султан в историческо драматическом сериале «Великолепный век».
Будущая актриса родилась 12 августа 1983 года в Касселе, Германия, в семье турецкого хирурга и мамы-немки, работавшей медсестрой. Она воспитывалась со своими двумя старшими братьями Дэни и Кристофер от первого брака ее матери и сестрой Джанан, которая позже стала джазовой музыкантшей.
Мерьем Узерли рано начала свою актерскую карьеру — в 2009 году. После окончания средней школы она переехала в Гамбург и поступила в актерскую студию Frese. Она была самой молодой 17-летней студенткой курса.
Но настоящий прорыв для Мерьем произошел в 2010 году, когда она сыграла Хюррем Султан в одном из самых успешных турецких сериалов «Мухтесем Юзил» (Великолепный век). Ее имя быстро стало нарицательным в Турции и приобрело множество подписчиков в социальных сетях.
Сценаристу Мерал Окей-Шахин-Йылмаз, написавшему персонаж Хюррем, пришлось лично выбирать из актрис турецких агентств нужную кандидатуру. Узерли была самой подходящей из всех, ее вызвали в Стамбул и предложили роль Хюррем. Так она получила роль реального исторического персонажа и законной супруги османского султана Сулеймана «Великолепного».
Сериал был дублирован на несколько языков, включая арабский, персидский и испанский, и транслировался более чем в 60 странах. Исполнение Мерьем Узерли роли Хюррем Султан было особенно популярно на Ближнем Востоке, где она стала иконой стиля и образцом для подражания для многих молодых женщин.
К сожалению, в 2013 году Мерьем пришлось покинуть сериал из-за эмоционального выгорания. Она переехала в Берлин на лечение, а со 103 серии ее заменила Вахиде Перчин.
«Конечно, это был огромный проект и очень популярный, потому что он был продан во многие страны. Другие персонажи или проекты, в которых я участвовала, не были такими масштабными, я имею в виду, что они не продавались в такое количество стран. Это было что-то совершенно другое. Ах, да, конечно, это было частью моей жизни, и мне это очень нравилось, и это часть меня самой, и это очень приятно», — вспоминает Мерьем Узерли
В 2011 году Узерли получила две награды за лучшую женскую роль в роли Хюррем Султан и специальную премию «Звезды телевидения». В 2012 году она была удостоена награды в категории «Лучшая женская роль в драме» за сериал «Великолепный век». А в 2012 году актриса была названа «Женщиной года» по версии «GQ Турция».
Первым ребенком Мерьем Узерли стала дочь Лара Джемине Узерли, которая родилась 10 февраля 2014 года в Стамбуле. Её жених Кэт Атес был уличен в измене во время беременности актрисы, а при расставании настаивал, чтобы она сделала аборт. Однако Мерьем приняла решение стать матерью и в 2014 году родила дочь Лару Йемиму.
«Часто с любовью путают другое чувство, такое как зависимость. Я думаю, важно посмотреть на себя и понять, что именно заставляет вас зацикливаться на таком нездоровом сочетании», — отвечает на вопросы о личной жизни Мерьем Узерли.
Перед рождением дочери она объявила, что покидает «Великолепный век» по состоянию здоровья. Позже выяснилось, что она боролась с послеродовой депрессией.
Решение Мерьем Узерли покинуть сериал было встречено разочарованием ее поклонников, но она получила широкую поддержку за то, что открыто рассказала о своей борьбе. Она переехала в Берлин со своей дочкой и взяла перерыв в актерской карьере, чтобы сосредоточиться на своем выздоровлении.
В 2016 году Мерьем Узерли вернулась к актерской карьере и снялась в нескольких турецких сериалах и фильмах. Она также запустила собственную линию одежды Meryem Uzerli Collection, в которой представлен ассортимент одежды и аксессуаров, вдохновленных ее личным стилем.
Что касается ее второй дочери, актриса никогда не раскрывала личность отца Лили Кой. В 2024 году она организовала тематическую вечеринку по случаю трехлетия младшей малышки с любимыми персонажами из российского мультсериала «Маша и Медведь» . Актриса сама нарядилась Машей и поделилась несколькими фотографиями с празднования дня рождения.
Мерьем возобновила работу в конце 2014 года после годичного перерыва в карьере. Она подписала контракт с турецкой продюсерской компанией O3, принадлежащей одному из крупнейших арабских телецентров MBC Group. Однако, сыскать такую же славу как после «Великолепного века» ей пока не удается.
Влияние Мерьем Узерли на турецкую и ближневосточную культуру невозможно переоценить. Она стала любимой фигурой за роль Хюррем Султан и вдохновила целое поколение молодых женщин на осуществление своей мечты и преодоление гендерных барьеров. В «Великолепном веке» ее образ Хюррем Султан оказал такое влияние, что ее помнят только по этой роли.
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