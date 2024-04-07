Кошка на даче: как подготовить питомца к поездке и что взять с собой

Posted 7 апреля, 17:00
Published 7 апреля, 17:00
Modified 9 сентября, 21:22
Updated 9 сентября, 21:22
Прежде всего перед поездкой на дачу необходимо посетить ветеринарную клинику, где сделать питомцу все необходимые прививки. Ведь вы едете на природу, где питомец может столкнуться с уличными собратьями — как кошками, так и собаками — и заразиться различными инфекционными заболеваниями. Вакцинация от бешенства обязательна — ее нужно делать заранее, чтобы организм питомца успел адаптироваться. Также надо произвести дегельминтизацию, то есть попросту выгнать всех паразитов из организма животного. Делается это при помощи специальных глистогонных препаратов.
В дачной аптечке должны быть средства от клещей и блох, которые нужно применять обязательно, когда будете отпускать питомца на улицу. Антисептик и перевязочные средства — на случай, если животное поранится или пострадает в уличной драке. Также необходимо пополнить аптечку противодиарейными препаратами, слабительным и адсорбентами — на случай, если у кота на даче произойдет отравление или расстройство ЖКТ.
Едете ли вы на дачу на собственной машине или берете билет на электричку, вам все равно понадобится переноска, чтобы довезти кошку до места назначения. Специалисты советуют брать жесткий домик с сетчатым окошком — в нем животному будут комфортно в дороге, в такой переноске предусмотрена возможность напоить питомца — просто положите в поилку кусочек льда.
Также необходимо взять с собой на дачу кошачий туалет с наполнителем, лежанку, миски для воды и еды, когтеточку, привычные и знакомые игрушки. Ну и конечно, приготовьте хороший запас кошачьего корма, советует ветврач Алексей Зайцев.
Перед переездом питомца стоит предварительно приехать на дачу и навести капитальный порядок: поставить отпугиватель от грызунов, выполоть сорняки, которые могут оказаться токсичны для кошек, а также произвести влажную уборку.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14