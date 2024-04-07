Кошка на даче: как подготовить питомца к поездке и что взять с собой

Прежде всего перед поездкой на дачу необходимо посетить ветеринарную клинику, где сделать питомцу все необходимые прививки. Ведь вы едете на природу, где питомец может столкнуться с уличными собратьями — как кошками, так и собаками — и заразиться различными инфекционными заболеваниями. Вакцинация от бешенства обязательна — ее нужно делать заранее, чтобы организм питомца успел адаптироваться. Также надо произвести дегельминтизацию, то есть попросту выгнать всех паразитов из организма животного. Делается это при помощи специальных глистогонных препаратов.