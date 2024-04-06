Ушной клещ у кошки: симптомы и методы лечения в домашних условиях

Posted 6 апреля, 19:00
Published 6 апреля, 19:00
Modified 9 сентября, 21:22
Updated 9 сентября, 21:22
Научное название болезни, вызываемой ушным клещом, — отодектоз. Домашние кошки, как правило, приносят клещей с улицы: после прогулки по траве или контакта с зараженным животным. На первых порах о присутствии паразита в ухе у кошки можно судить по скоплению темных бляшек на внутренней стороне — это комочки грязи и серы, которыми питается паразит. Впоследствии, если болезнь не лечить, будут появляться следы воспалений и гнойные корочки. Как правило, заболевание поражает оба уха.
Зараженные коты ведут себя беспокойно. Они трясут головой, трутся о ковер ушами, расчесывают внутреннюю поверхность задними лапами. В запущенной стадии из уха начинают выделяться гнойный секрет и даже кровянистые сгустки.
В идеале, конечно, показать питомца ветеринарному врачу, но бывают ситуации, когда помощь страдающему животному нужно оказать в домашних условиях. Вытащить клеща не представляется возможным — это слишком мелкий паразит, который практически не виден невооруженным глазом.
Ветеринарный врач Олег Захарченко:
«Первым делом нужно почистить коту уши с помощью специального лосьона для ушей. Это необходимо для эффективного лечения каплями против паразита. То есть перед применением капель необходимо очистить слуховые проходы от серы и продуктов жизнедеятельности клещей».
Затем хозяину необходимо приобрести в ветеринарной аптеке капли против ушного клеща. Существует несколько разновидностей таких капель — одни капают непосредственно в ухо, другие — на холку. Также можно воспользоваться мазями.
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