Ушной клещ у кошки: симптомы и методы лечения в домашних условиях

Научное название болезни, вызываемой ушным клещом, — отодектоз. Домашние кошки, как правило, приносят клещей с улицы: после прогулки по траве или контакта с зараженным животным. На первых порах о присутствии паразита в ухе у кошки можно судить по скоплению темных бляшек на внутренней стороне — это комочки грязи и серы, которыми питается паразит. Впоследствии, если болезнь не лечить, будут появляться следы воспалений и гнойные корочки. Как правило, заболевание поражает оба уха.