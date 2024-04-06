Сухая кожа лица — как ее увлажнить и какие средства подойдут

Сухость кожи лица может быть вызвана различными факторами. Один из самых распространенных — это недостаток увлажнения. Внешние условия, такие как холодный и сухой воздух, а также воздействие ветра и солнца, могут привести к потере влаги из кожи, что приводит к ее сухости.