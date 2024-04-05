В отпуск с одним паспортом: страны с безвизовым режимом в 2024 году

Среди бывших советских республик без визы доступны Казахстан и Кыргызстан, а также Армения (но там есть условия: возраст от 14 лет и добираться надо самолетом). Для путешествия в другие бывшие советские республики — Грузию, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан — потребуется загранпаспорт.