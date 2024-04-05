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Posted 4 апреля, 21:21

Published 4 апреля, 21:21

Modified 9 сентября, 21:21

Updated 9 сентября, 21:21

В какие страны можно улететь с одним паспортом без оформления визы — в материале NEWIA.RU

В отпуск с одним паспортом: страны с безвизовым режимом в 2024 году

4 апреля 2024, 21:21
Фото: Изображение Midjourney
В какие страны можно улететь с одним паспортом без оформления визы — в материале NEWIA.RU
В какие страны можно улететь с одним паспортом без оформления визы — в материале NEWIA.RU

Несмотря на ограничения, связанные с оформлением документов для путешественников, есть большой список стран, в которые россияне могут поехать без визы.

Европа

В Европе без визы доступны Беларусь, Сербия, Турция, Босния, Черногория и Молдова. В случае с Беларусью можно въехать и с обычным российским паспортом. В остальные европейские страны нужен загранпаспорт.

Бывший СССР

Среди бывших советских республик без визы доступны Казахстан и Кыргызстан, а также Армения (но там есть условия: возраст от 14 лет и добираться надо самолетом). Для путешествия в другие бывшие советские республики — Грузию, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан — потребуется загранпаспорт.

Азия

В Азии без визы можно посетить Бахрейн, Индонезию, Израиль, Южную Корею, ОАЭ, Мальдивы и другие страны.

В какие страны можно улететь с одним паспортом без оформления визы — в материале NEWIA.RUВ какие страны можно улететь с одним паспортом без оформления визы — в материале NEWIA.RU
В какие страны можно улететь с одним паспортом без оформления визы — в материале NEWIA.RU. Фото: 1MI

Америка

В Северной Америке есть 11 безвизовых стран, например Куба, Мексика, Доминиканская Республика, а также Сальвадор, Барбадос, Панама и другие.

В Южной Америке из 12 стран 9 доступны для поездки без визы, включая Аргентину, Бразилию, Перу и Чили.

Африка

В Африке и некоторых других странах россияне также могут путешествовать без виз. Туристам доступны: Египет, Тунис, Марокко, Мадагаскар, ЮАР, Ботсвана, Намибия, Маврикий и другие. Также есть возможность посетить Фиджи, Макао и Гонконг.

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#Эмилия Шпилева#Путешествия#Отдых#Паспорт#Страны
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