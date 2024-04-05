В апреле звезды выбрали желтый дизайн ногтей — ведь он привлекает деньги!

Posted 5 апреля, 12:38
Published 5 апреля, 12:38
Modified 9 сентября, 21:23
Updated 9 сентября, 21:23
Хейли Бибер является амбассадором трендов в области красоты, начиная от шикарной стрижки боб до ногтей желтого цвета. Неудивительно, что ее последний образ с желтым маникюром попал под весеннее настроение!
Желтый маникюр стал трендовым цветом, потому что по словам астрологов именно в апреле он привлекает деньги, помогает обрести финансовую стабильность и приносит удачу.
Существует множество способов максимально использовать этот тренд не боясь смелого оттенка. Можно выбрать ногти золотого или неонового цвета, а можно использовать мягкий и приглушенный оттенок для нейтрального образа.
Однако, надо признать что желтый цвет, как ни странно, может сочетаться практически с чем угодно.
Не только Бибер был замечен с таким цветом ногтей. Мастер маникюра Том Бачик покрыл длинные миндалевидные ногти Дженнифер Лопес ярким хайлайтером и сделал маникюр певицы актуальным трендом в духе 90-х.
Ванесса Хадженс выбрала яркий желтый цвет на супер длинных ногтях, который невероятно контрастирует с ее внешностью.
Для более теплого тона выбирайте золотисто-горчичный оттенок, который прекрасно смотрится на ее ногтях миндалевидной формы средней длины. Оттенок желтых ногтей в приглушенном желтом цвете — идеальный вариант, если вы хотите придать цвету мягкость.
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