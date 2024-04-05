Сын Олега Газманова взял фамилию матери

Posted 5 апреля, 16:00
Published 5 апреля, 16:00
Modified 9 сентября, 21:25
Updated 9 сентября, 21:25
У Марины Газмановой, нынешней жены звездного исполнителя, в предыдущем браке родился сын Филипп, которого певец впоследствии усыновил и воспитал как родного. Биологический отец мальчика — Вячеслав Мавроди — приходится братом скандальному учредителю «МММ». Свадьба Олега и Марины состоялась, когда Филиппу было пять лет.
Как сообщает kp.ru, молодой человек решил изменить фамилию уже во второй раз. В 7 лет маленький Филипп Мавроди позвонил папе и попросил разрешения стать Газмановым. И Вячеслав не стал возражать.
Многие предполагают, что решение Филиппа об очередной смене фамилии связано с тем, что в 2022 году Олег Газманов попал в санкционный список ЕС. Поскольку его сын является владельцем логистической компании, этот факт может отразиться на его бизнесе негативно. Филипп, основавший компанию с друзьями, владеет 43,1% бизнеса.
По информации Telegram-канала Mash, сведения о бизнесмене в Едином госреестре юридических лиц уже обновлены.
Известно, что в детские годы мальчик увлекался пением и занимался в группе «Непоседы». Кроме того, пасынок звездного исполнителя «Эскадрона» прославился в качестве модели благодаря незаурядным внешним данным. Но Филиппа не очень привлекала модельная деятельность, и он решил стать предпринимателем.
У Олега Газманова есть еще один сын: в предыдущем браке бывшая супруга подарила певцу первенца Родиона. Примечательно, что Родион, в отличие от сводного брата, напротив, не смог найти себя в бизнесе и осознал, что его привлекает сценическое искусство. Сейчас молодой человек играет на сцене и снимается на телевидении.
Также у певца и его жены Марины есть общая дочь Марианна, которая могла бы стать артисткой или моделью за счет своей эффектной внешности. Но девушка приняла решение поступить в МГИМО, где учится на факультете международного бизнеса.
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