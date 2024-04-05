Сын Олега Газманова взял фамилию матери

У Олега Газманова есть еще один сын: в предыдущем браке бывшая супруга подарила певцу первенца Родиона. Примечательно, что Родион, в отличие от сводного брата, напротив, не смог найти себя в бизнесе и осознал, что его привлекает сценическое искусство. Сейчас молодой человек играет на сцене и снимается на телевидении.