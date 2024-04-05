Стрижки, которые подчеркнут вашу индивидуальность: лучшие варианты для каждой женщины

В случае с круглым лицом стилисты советуют ориентироваться на женские стрижки, которые визуально вытягивают черты и делают акцент на их утонченности. В 2024 году это могут быть стрижки, в которых основной объем сосредоточен в верхней части, при этом волосы по бокам выстригаются коротко. Пример — женская стрижка градуированный боб или модный каскад. Любая из них подчеркнет легкость волос и придаст им дополнительный визуальный объем.