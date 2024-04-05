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Posted 5 апреля, 12:45

Published 5 апреля, 12:45

Modified 9 сентября, 21:23

Updated 9 сентября, 21:23

Стрижки, которые подчеркнут вашу индивидуальность: лучшие варианты для каждой женщины

Стрижки, которые подчеркнут вашу индивидуальность: лучшие варианты для каждой женщины

5 апреля 2024, 12:45
Фото: mur-mur.top, mykaleidoscope.ru, womantell.ru
Стрижки, которые подчеркнут вашу индивидуальность: лучшие варианты для каждой женщины
Женские стрижки, как считают стилисты, следует выбирать так, чтобы они делали акцент на индивидуальности, подчеркивали достоинства внешности. Рассказываем, на какие женские стрижки стоит обратить внимание с учетом этой рекомендации.

Выбор женской стрижки по типу и форме лица

Оптимальный вариант — выбор стрижки с учетом формы лица. Такой подход позволит выбрать вариант, способный выгодно подчеркнуть индивидуальность женской внешности.

Лицо овальной формы

Женщинам с овальной формой лица проще всего подобрать идеальную стрижку. В 2024 году стилисты советуют им ориентироваться на стрижку удлиненный боб, способную придать образу подчеркнутую элегантность и особую грацию. Индивидуальность образа подчеркнет женская стрижка пикси с челкой асимметричной формы. Образ с такой стрижкой получится свежим и оригинальным.

Лицо круглой формы

В случае с круглым лицом стилисты советуют ориентироваться на женские стрижки, которые визуально вытягивают черты и делают акцент на их утонченности. В 2024 году это могут быть стрижки, в которых основной объем сосредоточен в верхней части, при этом волосы по бокам выстригаются коротко. Пример — женская стрижка градуированный боб или модный каскад. Любая из них подчеркнет легкость волос и придаст им дополнительный визуальный объем.

Лицо прямоугольной формы

Основная задача стрижки — замаскировать ширину подбородка и нейтрализовать высоту лба. Идеальный вариант, который не только скорректирует внешность, но и подчеркнет оригинальность образа, — каре с эффектной челкой на одну сторону. Другое удачное решение — женская стрижка с укороченными на участке лица волосами. Любой из вариантов сделает резкие линии более мягкими.

Лицо в форме сердца

Для такого типа лица характерны зауженный острый подбородок и достаточно широкий лоб. Какая стрижка подойдет к такой внешности и вместе с тем станет акцентом на индивидуальности женского образа? Стилисты убеждены, что подойдет любая женская стрижка, способная визуально стабилизировать пропорции. Пример — актуальная в 2024 году стрижка боб с длинной челкой. В данном случае челку можно будет укладывать любым способом — делить пополам или на одну сторону, левую или правую.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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