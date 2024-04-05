Сочи — это не только море: рассказываем о потрясающем отдыхе в горах

Гора Батарейка, высота которой составляет 146 м, считается самой высокой точкой исторического центра города, и на ней работает смотровая площадка. На горе Мосья разбиты чайные плантации, а еще с нее можно увидеть не только Сочи, но и горы Абхазии. А на горе Большой Ахун люди, приезжающие сюда на отдых, могут увидеть уникальный заброшенный ресторан «Ахун» и другие достопримечательности.