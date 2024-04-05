Сочи — это не только море: рассказываем о потрясающем отдыхе в горах

Posted 5 апреля, 13:58
Published 5 апреля, 13:58
Modified 9 сентября, 21:24
Updated 9 сентября, 21:24
Поселок Красная Поляна находится на берегу горной реки Мзымта, и здесь же располагается одноименный горнолыжный комплекс. Местность со всех сторон окружена горами: с северо-запада это Ачишхо, а с юго-востока — хребет Аибга.
Приехав сюда на отдых, вы сможете подняться на вершину горы Табунная. При этом часть пути вам предстоит проделать по канатной дороге, а сам маршрут проходит по территории Кавказского природного биосферного заповедника.
Парк «Дендрарий» входит в состав Сочинского национального парка. Он находится в Хостинском районе города и представляет собой памятник садово-паркового искусства Сочи. В дендрарии можно увидеть уникальные субтропические растения и животных, поэтому тем, кто соберется посетить это место на отдыхе, совершенно точно будет на что посмотреть.
Помимо посещения всем известных мест вроде Красной Поляны или дендрария, те, кто едет на отдых в горы Сочи, могут подняться на вершины гор Каменный Столб, Перевальная Южная, Мосья, пик Бзерпи, Большой Ахун или Батарейка, откуда открывается совершенно потрясающий вид на окрестности.
Гора Батарейка, высота которой составляет 146 м, считается самой высокой точкой исторического центра города, и на ней работает смотровая площадка. На горе Мосья разбиты чайные плантации, а еще с нее можно увидеть не только Сочи, но и горы Абхазии. А на горе Большой Ахун люди, приезжающие сюда на отдых, могут увидеть уникальный заброшенный ресторан «Ахун» и другие достопримечательности.
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