Репетиции у туалета: как живут за границей артисты из России

Александр Молочников, ранее трудившийся на должности режиссера-постановщика столичных МХТ им. Чехова, Театра на Малой Бронной и Большого театра, более искренен в общении с публикой и журналистами. Он признается, что полтора года репетиции труппы проходили в заброшенных зданиях, пустых ресторанах, а один раз даже в микроскопической комнатке перед туалетами в галерее. И лишь недавно репетиции стали проходить в театре. «А в зрительном зале — умная, глубокая, разнообразная аудитория», — не унывает режиссер и искренне радуется случайной встрече с английской актрисой Кэтрин Зетой-Джонс.