Репетиции у туалета: как живут за границей артисты из России

Posted 5 апреля, 15:51
Published 5 апреля, 15:51
Modified 9 сентября, 21:25
Updated 9 сентября, 21:25
После переезда в Соединенные Штаты Андрею Бурковскому удается балансировать между двух огней.
О визитах на съемки в российской столице артист старается не упоминать, да и мнение о ситуации на родине он предпочитает держать при себе. Но актер активно размещает в соцсетях фото из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других уголков США, на которых изображает себя в роли «тихого американца».
«Калифорнийский стиль. Самая естественная поза», — подписал он фотографию в одном из своих постов. На фото Бурковский с сигарой и в канотье расслабленно расположился на диване.Поклонники не оценили неоднозначную публикацию, под которой появились как гневные, так и полные разочарования комментарии и советы избавиться от звездной болезни, пишет kp.ru.
На родине Бурковского знают в качестве участника одной из команд КВН и исполнителя ведущих ролей в телесериалах «Кухня», «Даешь молодежь!», «Медиатор», «Звоните ДиКаприо», «Тобол» и прочих. Несмотря на впечатление, производимое артистом в соцсетях, его мама уверяет, что сын безмерно скучает по родине. В США Андрей учится на режиссера. Он «продолжает любить и ценить Родину», — утверждает она.
Известно, что в качестве места жительства семья Бурковских — сам актер, его супруга и двое детей — выбрала Лос-Анджелес.
«Почему такое неуважение к русским поклонникам?» — негодуют фанаты артиста. Бурковский же утверждает, что публикует посты на английском, поскольку сейчас учит этот язык. Актер занят в премьерной постановке Александра Молочникова «Чайка. Вариации». Режиссер, также покинувший Россию полтора года назад, специализируется на экспериментальных театральных спектаклях в Нью-Йорке, где и работает Бурковский.
Спектакль можно будет увидеть в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке.
Александр Молочников, ранее трудившийся на должности режиссера-постановщика столичных МХТ им. Чехова, Театра на Малой Бронной и Большого театра, более искренен в общении с публикой и журналистами. Он признается, что полтора года репетиции труппы проходили в заброшенных зданиях, пустых ресторанах, а один раз даже в микроскопической комнатке перед туалетами в галерее. И лишь недавно репетиции стали проходить в театре. «А в зрительном зале — умная, глубокая, разнообразная аудитория», — не унывает режиссер и искренне радуется случайной встрече с английской актрисой Кэтрин Зетой-Джонс.
Известно, что в начале года Бурковский исполнил роль в спектакле «Наш класс», повествующем о еврейском погроме в Польше.
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