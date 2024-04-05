Психолог: Зависимость от чужого мнения — последствие гиперопеки в детстве

Если человек может дать четкие ответы на эти вопросы, то можно сказать, что он имеет устойчивое представление о самом себе. Если же он не понимает, как сам к себе относится, что ему в себе нравится или не нравится, то постороннее мнение будет сильно выбивать его из колеи.