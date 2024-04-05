Психолог: Зависимость от чужого мнения — последствие гиперопеки в детстве

Posted 5 апреля, 13:32
Published 5 апреля, 13:32
Modified 9 сентября, 21:24
Updated 9 сентября, 21:24
Это приводит к тому, что во взрослом возрасте человек не может принимать решения самостоятельно — ему обязательно нужно спрашивать мнение окружающих, порой даже в самых мелких вопросах.
Психолог Анастасия Наталевич раскрыла причины зависимости людей от чужого мнения и поделилась рекомендациями по преодолению этой проблемы.
У некоторых людей зависимость от мнения окружающих обусловлена потребностью в одобрении, желанием получать положительные отклики о своем поведении и своей личности. Такие люди боятся критики и осуждения. Если кто-то посторонний сделает им замечание, они начнут испытывать чувство вины, тревогу и сделают все возможное, чтобы вызвать к себе симпатию.
Еще одна причина подверженности мнению других людей заключается в опасении принимать собственные решения и отвечать за них. Нерешительные люди стремятся полагаться на чьи-то советы — ведь в случае неудачи у них будет с кем разделить ответственность или оправдать себя.
В качестве третьей причины психолог назвала гиперопеку. Если взрослые не дают возможности ребенку принимать решения в отношении касающихся его вещей, то в будущем он будет испытывать проблемы с принятием собственных решений.
Прежде всего психолог рекомендует определить для себя круг людей, мнение которых действительно является для вас важным.
Если же возникает тревога по поводу того, что подумает посторонний или малознакомый человек, то нужно разобраться в следующих вопросах:
Если человек может дать четкие ответы на эти вопросы, то можно сказать, что он имеет устойчивое представление о самом себе. Если же он не понимает, как сам к себе относится, что ему в себе нравится или не нравится, то постороннее мнение будет сильно выбивать его из колеи.
В качестве выхода из такого состояния психолог предлагает самоопределение. В этом может помочь обратная связь от близких и значимых людей. Это гораздо эффективнее, чем тревожиться от собственных фантазий.
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