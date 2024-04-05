Правда ли, что собаку нужно выгуливать ранним утром, — это нужно знать

Posted 5 апреля, 05:00
Published 5 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 21:18
Updated 9 сентября, 21:18
О том, в какое время следует выгуливать собаку, — читайте в статье.
Собаки ориентированы на людей и способны подстраиваться под график своих хозяев. Взрослую собаку необходимо выгуливать как минимум дважды в день, так что если вы вечером вывели пса в 21.00, то утром вовсе не обязательно бежать с ним на улицу в 5 часов утра. Можно выйти и в 9.00 — главное, чтобы перерыв между утренним и вечерним выгулами составлял не более 12 часов, так как более длительный интервал может привести к развитию у питомца серьезных заболеваний.
Однако если у вас есть такая возможность, лучше дополнительно выгуливать питомца еще и днем — этим вы доставите ему дополнительную радость, а себе обеспечите возможность некоторого маневрирования с утренними и вечерними часами выгула. Но при этом важно не нарушать график прогулок с собакой слишком часто, так как эти животные любят постоянство и предсказуемость.
Несмотря на то, что ранним утром выгуливать собаку вовсе не обязательно, некоторые люди предпочитают выгуливать питомцев именно в это время. В основном это объясняется тем, что, к примеру, в 5-6 часов на улице можно встретить в разы меньше людей и домашних собак, чем двумя-тремя часами позднее.
Кроме того, в летнее время ранним утром на улице бывает довольно свежо, и многие владельцы любят выгуливать собак при комфортной температуре — до наступления дневной жары.
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