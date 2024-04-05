Правда ли, что собаку нужно выгуливать ранним утром, — это нужно знать

Собаки ориентированы на людей и способны подстраиваться под график своих хозяев. Взрослую собаку необходимо выгуливать как минимум дважды в день, так что если вы вечером вывели пса в 21.00, то утром вовсе не обязательно бежать с ним на улицу в 5 часов утра. Можно выйти и в 9.00 — главное, чтобы перерыв между утренним и вечерним выгулами составлял не более 12 часов, так как более длительный интервал может привести к развитию у питомца серьезных заболеваний.