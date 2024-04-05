newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 05:00

Published 5 апреля, 05:00

Modified 9 сентября, 21:18

Updated 9 сентября, 21:18

Правда ли, что собаку нужно выгуливать собаку ранним утром, — это нужно знать

Правда ли, что собаку нужно выгуливать ранним утром, — это нужно знать

5 апреля 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Правда ли, что собаку нужно выгуливать собаку ранним утром, — это нужно знать
Принято считать, что с собакой, независимо ни от чего, обязательно нужно выходить на улицу ранним утром. Однако это не совсем так, поскольку время утреннего выгула напрямую зависит от того, во сколько с собакой погуляли накануне вечером, а также от графика хозяина питомца.

О том, в какое время следует выгуливать собаку, — читайте в статье.

В какое время следует выходить с собакой на прогулку

Собаки ориентированы на людей и способны подстраиваться под график своих хозяев. Взрослую собаку необходимо выгуливать как минимум дважды в день, так что если вы вечером вывели пса в 21.00, то утром вовсе не обязательно бежать с ним на улицу в 5 часов утра. Можно выйти и в 9.00 — главное, чтобы перерыв между утренним и вечерним выгулами составлял не более 12 часов, так как более длительный интервал может привести к развитию у питомца серьезных заболеваний.

Однако если у вас есть такая возможность, лучше дополнительно выгуливать питомца еще и днем — этим вы доставите ему дополнительную радость, а себе обеспечите возможность некоторого маневрирования с утренними и вечерними часами выгула. Но при этом важно не нарушать график прогулок с собакой слишком часто, так как эти животные любят постоянство и предсказуемость.

Собаки ориентированы на людей и способны подстраиваться под график своих хозяев.Собаки ориентированы на людей и способны подстраиваться под график своих хозяев.
Собаки ориентированы на людей и способны подстраиваться под график своих хозяев.. Фото: Изображение Midjourney

Почему многие выводят собаку рано утром

Несмотря на то, что ранним утром выгуливать собаку вовсе не обязательно, некоторые люди предпочитают выгуливать питомцев именно в это время. В основном это объясняется тем, что, к примеру, в 5-6 часов на улице можно встретить в разы меньше людей и домашних собак, чем двумя-тремя часами позднее.

Кроме того, в летнее время ранним утром на улице бывает довольно свежо, и многие владельцы любят выгуливать собак при комфортной температуре — до наступления дневной жары.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика