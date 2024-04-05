Породы собак для тех, кто заводит питомца впервые

Posted 5 апреля, 13:37
Published 5 апреля, 13:37
Modified 9 сентября, 21:24
Updated 9 сентября, 21:24
Очень коммуникабельные псы, сильно привязанные к хозяину. Эта порода собак считается домоседами — мопсы не будут рваться на прогулку и с удовольствием проведут время рядом с вами в уютном кресле. Не нуждаются в особо тщательном уходе, доброжелательны и не слишком игривы.
Обаятельные, миролюбивые, дружелюбные, игривые собаки. Требуют тренировки, но быстро обучаемы и схватывают все команды хозяина на лету. Псы этой породы склонны быстро набирать вес, поэтому выгуливать питомца нужно будет постоянно, как и следить за его рационом.
Хоть и считается охотничьей породой, подходит для содержания даже в небольшой квартире. Верные и преданные спутники, любознательные и активные, очень любят детей и продолжительные прогулки.
Собаки этой породы считаются одними из самых умных. Быстро схватывают любые команды, понимают хозяина с полуслова. Очень опрятны и гипоаллергенны, поэтому за ними легко и приятно ухаживать. Энергичны и подвижны, любят прогулки.
Не имеет специфического запаха и практически не линяет. Любит играть с детьми — отличается проказливым, но не злым характером. Требует внимания к своей персоне, хорошо подается дрессировкам.
Ценителям крупных пород стоит обратить внимание на лабрадоров или ретриверов. Собаки обладают спокойным и благодушным характером, очень умны и привязаны к хозяину. Станут отличной нянькой детям и верным спутником пожилому человеку.
Отлично ладят с детьми, подростками — учат их заботе и дружбе. Нуждаются в особом уходе: постоянных прогулках, дрессировке, стрижке, вычесывании.
Очень активные псы, которые не дадут заскучать своему хозяину. Отличаются игривым характером, любят активные приключения, плавание и длительные прогулки. В пище и уходе не отличаются прихотливостью.
Комнатная порода собак, игривая и энергичная. Не нуждается в постоянном выгуле, поскольку благодаря миниатюрным размерам туалет для питомца можно обустроить прямо в квартире. Очень предан хозяевам и не задумается встать на его защиту, даже если противник превосходит его по размерам.
Животное станет отличным компаньоном и преданным другом, хорошо подходит для содержания даже в маленьких квартирах. Порода неприхотлива в еде, не нуждается в длительных прогулках, но требует внимания и дрессировки.
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