Породы собак для тех, кто заводит питомца впервые

Очень коммуникабельные псы, сильно привязанные к хозяину. Эта порода собак считается домоседами — мопсы не будут рваться на прогулку и с удовольствием проведут время рядом с вами в уютном кресле. Не нуждаются в особо тщательном уходе, доброжелательны и не слишком игривы.