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Posted 5 апреля, 06:00

Published 5 апреля, 06:00

Modified 9 сентября, 21:18

Updated 9 сентября, 21:18

Почему кошки так любят кошачью мяту

Почему кошки так любят кошачью мяту

5 апреля 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Почему кошки так любят кошачью мяту
Наверняка, многие владельцы кошек замечали, что их пушистые питомцы буквально сходят с ума, стоит им почуять запах кошачьей мяты. Из этой статьи вы узнаете, что из себя представляет кошачья мята и почему кошки так ее любят.

Что такое кошачья мята

Кошачья мята, или котовник кошачий, — это растение, которое внешне напоминает обыкновенную мяту. Оно вырастает до метра в высоту и цветет небольшими белыми цветами. А еще котовник содержит эфирное масло непеталактон, запах которого так привлекателен для кошек. Растение можно вырастить самостоятельно дома или на дачном участке.

Кошачья мята, или котовник кошачий, — это растение, которое внешне напоминает обыкновенную мятуКошачья мята, или котовник кошачий, — это растение, которое внешне напоминает обыкновенную мяту
Кошачья мята, или котовник кошачий, — это растение, которое внешне напоминает обыкновенную мяту. Фото: kuban24.tv

Какое действие кошачья мята оказывает на кошек

Кошачья мята влияет на кошку возбуждающе. Непеталактон, связываясь с рецепторами мозга, стимулирует сенсорные нейроны, в результате чего активизируются не только разные отделы мозга, но и эндокринные железы. Такое воздействие оказывает эффект, сравнимый с действием феромона.

Под влиянием кошачьей мяты поведение кошки заметно меняется. У животного расширяются зрачки, оно начинает интенсивно тереться головой о разные предметы, катается по полу и громко мурлычет. Через 10–15 минут кошка успокаивается и засыпает. На этом действие котовника полностью прекращается.

В каком виде кошачью мяту можно давать кошкам

Сушеную кошачью мяту можно купить в зоомагазине и натирать ею игрушки кошки или в небольшом количестве добавлять внутрь их. Кроме того, мяту можно давать в чистом виде либо лакомства с ней. Продается также спрей с кошачьей мятой.

Сушеную кошачью мяту можно купить в зоомагазине и натирать ею игрушки кошкиСушеную кошачью мяту можно купить в зоомагазине и натирать ею игрушки кошки
Сушеную кошачью мяту можно купить в зоомагазине и натирать ею игрушки кошки. Фото: i.ibb.co

Какое количество кошачьей мяты безопасно для кошек

Кошки не с самого рождения реагируют на запах кошачьей мяты — растение становится для них привлекательным примерно к шести месяцам. Котовник в целом безвреден для кошек, но не следует давать его животным в большом количестве, так как если кошка съест сразу много кошачьей мяты, у нее может начаться несварение желудка.

#Общество#Кошки#Животные#Все материалы авторов
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