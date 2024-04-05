Почему кошки так любят кошачью мяту

Posted 5 апреля, 06:00
Published 5 апреля, 06:00
Modified 9 сентября, 21:18
Updated 9 сентября, 21:18
Кошачья мята, или котовник кошачий, — это растение, которое внешне напоминает обыкновенную мяту. Оно вырастает до метра в высоту и цветет небольшими белыми цветами. А еще котовник содержит эфирное масло непеталактон, запах которого так привлекателен для кошек. Растение можно вырастить самостоятельно дома или на дачном участке.
Кошачья мята влияет на кошку возбуждающе. Непеталактон, связываясь с рецепторами мозга, стимулирует сенсорные нейроны, в результате чего активизируются не только разные отделы мозга, но и эндокринные железы. Такое воздействие оказывает эффект, сравнимый с действием феромона.
Под влиянием кошачьей мяты поведение кошки заметно меняется. У животного расширяются зрачки, оно начинает интенсивно тереться головой о разные предметы, катается по полу и громко мурлычет. Через 10–15 минут кошка успокаивается и засыпает. На этом действие котовника полностью прекращается.
Сушеную кошачью мяту можно купить в зоомагазине и натирать ею игрушки кошки или в небольшом количестве добавлять внутрь их. Кроме того, мяту можно давать в чистом виде либо лакомства с ней. Продается также спрей с кошачьей мятой.
Кошки не с самого рождения реагируют на запах кошачьей мяты — растение становится для них привлекательным примерно к шести месяцам. Котовник в целом безвреден для кошек, но не следует давать его животным в большом количестве, так как если кошка съест сразу много кошачьей мяты, у нее может начаться несварение желудка.
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