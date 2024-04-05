Почему кошки так любят кошачью мяту

Кошки не с самого рождения реагируют на запах кошачьей мяты — растение становится для них привлекательным примерно к шести месяцам. Котовник в целом безвреден для кошек, но не следует давать его животным в большом количестве, так как если кошка съест сразу много кошачьей мяты, у нее может начаться несварение желудка.