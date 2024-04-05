Певица Кэти Перри не смогла снять с себя дорогое платье без помощи ассистентов

Posted 5 апреля, 16:05
Published 5 апреля, 16:05
Modified 9 сентября, 21:25
Updated 9 сентября, 21:25
Однако недавно выяснилось, что звезда так же, как и обычные женщины, может поправиться и с трудом влезать в привычный ранее размер одежды.
Как сообщает muz-tv.ru, певица прибыла на съемки очередного выпуска шоу талантов «Американский идол», где она играет роль одного из судей, и не смогла самостоятельно освободиться от своего платья.
Звезда пожаловалась на такие трудности своим ассистентам, после чего один из них предложил разрезать платье. Исполнительница хитов Roar и Dark Horse запротестовала, так как не хотела портить платье Bottega Veneta.
Модель, похожую на ту, что доставила так много неприятностей Кэти Перри, можно найти в онлайн-магазинах за 7400 долларов. Примечательно, что даже этот баснословно дорогой наряд помощникам звезды все же пришлось разрезать, так как она не могла выбраться из платья самостоятельно. Такую новость из жизни певицы опубликовало издание People.
Ранее, на сделанных в марте этого года фотографиях, у селебрити был замечен небольшой животик. Поклонники предполагают, что она может быть беременна от своего мужа Орландо Блума, или же Кэти просто отошла от правил здорового питания и различных диет.
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