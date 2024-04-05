Певица Кэти Перри не смогла снять с себя дорогое платье без помощи ассистентов

Модель, похожую на ту, что доставила так много неприятностей Кэти Перри, можно найти в онлайн-магазинах за 7400 долларов. Примечательно, что даже этот баснословно дорогой наряд помощникам звезды все же пришлось разрезать, так как она не могла выбраться из платья самостоятельно. Такую новость из жизни певицы опубликовало издание People.