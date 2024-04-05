Певица Анна Семенович снялась в откровенной фотосессии в одной рубашке

Более того, некоторое время назад Семенович рассказала, что в ее жизни появился любимый человек, которому очень нравятся ее формы. От нынешнего избранника звезда намерена родить ребенка, причем мечтает, чтобы это была девочка. В 2021 году Семенович впервые заморозила яйцеклетки, а через два года решила повторить процедуру, предварительно проконсультировавшись со специалистом.