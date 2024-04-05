Певица Анна Семенович снялась в откровенной фотосессии в одной рубашке

Posted 5 апреля, 10:54
Published 5 апреля, 10:54
Modified 9 сентября, 21:22
Updated 9 сентября, 21:22
Как пишет gazeta.ru, по словам Анны Семенович, к весне ей удалось похудеть на шесть килограммов. Артистка рассказала, что начала строже следить за питанием, исключила вредные блюда, а также добавила больше физической активности. Певица призналась, что ее устраивает фигура, но она хочет немного подкорректировать формы.
Также она отметила, что часто в ее адрес сыплются оскорбления от хейтеров, которые называют Анну толстой бездарной исполнительницей. При этом раньше мнение таких людей сильно задевало артистку и ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту, который помог от этой проблемы избавиться.
Более того, некоторое время назад Семенович рассказала, что в ее жизни появился любимый человек, которому очень нравятся ее формы. От нынешнего избранника звезда намерена родить ребенка, причем мечтает, чтобы это была девочка. В 2021 году Семенович впервые заморозила яйцеклетки, а через два года решила повторить процедуру, предварительно проконсультировавшись со специалистом.
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