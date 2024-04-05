Космические укладки: какими техниками создают неповторимые прически звезды Голливуда

Posted 5 апреля, 13:14
Published 5 апреля, 13:14
Modified 9 сентября, 21:24
Updated 9 сентября, 21:24
Аккуратный, но в то же время стильный и женственный пучок не выходит из моды. Об этом свидетельствует то, что такую укладку по-прежнему выбирают многие звезды шоу-бизнеса. Сделать пучок в домашних условиях легко — потребуется собрать волосы в высокий хвост, предварительно нанеся на них спрей. Далее на хвост надевается специальное мягкое кольцо, волосы оборачиваются вокруг него, при этом кончики аккуратно заправляются внутрь. Пучок фиксируется заколками-невидимками или шпильками на участке резинки и обрабатывается лаком для волос.
Еще одна актуальная укладка, которая не спешит выходить из моды. Сделать ее в домашних условиях очень легко — потребуется гель для волос и специальная пудра. Волосы завиваются в волны, для чего можно использовать обычную плойку или мягкие бигуди. Затем волосы распускаются и на них при помощи расчески наносится гель по направлению к затылку от лица. Укладку можно зафиксировать пудрой в виде спрея.
Такая укладка подойдет для вечернего образа. Чтобы сделать ее дома, потребуются пена для волос, гель в виде желе и все та же пудра. Делать укладку рекомендуется на слегка влажные и чистые волосы. На них наносится гель, после чего волосы скручиваются в небольшие жгуты и сушатся феном — лучше использовать диффузор. Далее, после того как волосы будут высушены, локоны можно слегка разбить руками и нанести на них пудру. Укладка готова.
Очень эффектная и стильная укладка, которую тоже можно сделать в домашних условиях. Все, что потребуется, — резинки для фиксации волос, пудра и лак. Спрей наносится на все пряди волос, затем они собираются в хвост. Далее можно приступать к плетению косы по принципу колосок. После того как коса будет готова, ее можно немного растрепать — для этого пряди следует аккуратно вытянуть в разные стороны.
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