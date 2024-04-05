Космические укладки: какими техниками создают неповторимые прически звезды Голливуда

Такая укладка подойдет для вечернего образа. Чтобы сделать ее дома, потребуются пена для волос, гель в виде желе и все та же пудра. Делать укладку рекомендуется на слегка влажные и чистые волосы. На них наносится гель, после чего волосы скручиваются в небольшие жгуты и сушатся феном — лучше использовать диффузор. Далее, после того как волосы будут высушены, локоны можно слегка разбить руками и нанести на них пудру. Укладка готова.