Какое количество влажного корма в рационе кошки считается нормой

При смешанном питании, когда животное ест и специализированную, и человеческую пищу, нужно высчитать, сколько калорий питомец получает с продуктами «со стола». Например, кошка получает порцию, в которой 228 ккал. В этом случае чтобы кормить ее без вреда для здоровья, нужно отнять от этого количества килокалории, которые животное получит с жидким кормом. В итоге в день кошка должна получить пакет корма плюс еду, которая увеличит количество калорий до привычной суточной нормы питательных веществ.