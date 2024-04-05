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Posted 5 апреля, 19:00

Published 5 апреля, 19:00

Modified 9 сентября, 21:21

Updated 9 сентября, 21:21

Какое количество влажного корма в рационе кошки считается нормой

Какое количество влажного корма в рационе кошки считается нормой

5 апреля 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
Какое количество влажного корма в рационе кошки считается нормой
Большинство кошек обожают влажный корм и готовы есть его столько, сколько раз их угостят хозяева. Щедрые владельцы стараются кормить любимое животное посытнее и в итоге его перекармливают. Чтобы этого не случилось, подготовили для вас полезную информацию по нормам кормления кошек.

Типы влажных кормов

Влажные корма для кошек делятся на пакетированные (паучи) и консервированные. Первый тип представляет собой кусочки мясных, рыбных или растительных продуктов в желе, упакованные в небольшие пакеты весом 85 — 100 г. Такая еда в открытой упаковке быстро портится и сохнет, поэтому желательно кормить ею питомца сразу, не оставляя содержимое пакета в холодильнике надолго.

Второй тип корма — консервы. Это рагу или паштет, выпускаемый в небольших емкостях. Он имеет максимальную степень влажности — 80%. Животные чаще всего очень охотно едят мягкий корм, так что хозяева достаточно часто предпочитают кормить привередливых пушистых гурманов именно им.

В идеале взрослое животное должно получать в день количество мягкого корма, равное 5% от его массы телаВ идеале взрослое животное должно получать в день количество мягкого корма, равное 5% от его массы тела
В идеале взрослое животное должно получать в день количество мягкого корма, равное 5% от его массы тела. Фото: Изображение Midjourney

Как кормить кошку: дневные нормы

Корм обладает разной пищевой ценностью, поэтому производители всегда указывают нормы на упаковке. В идеале взрослое животное должно получать в день количество мягкого корма, равное 5% от его массы тела. Например, для кота или кошки весом около 5 кг будет достаточно 175 г содержимого баночки или пауч-пакета.

Чтобы проще было сориентироваться с дозировкой и кормить питомца правильно, приведем нормы потребления сухих кормов в сутки:

  • вес до 3 кг — 25 г;
  • вес 3-4 кг — 40 г;
  • вес 4-5 кг — 55 г;
  • вес от 5 кг — 12 г на 1 кг массы тела.

Как правильно кормить котят, суточная норма:

  • вес до 2 кг — 35 г;
  • вес 3 кг — 50 г;
  • вес 4 кг — 70 г.

Напомним, что объем влаги в сухом корме всего 10%, поэтому важно следить, чтобы у животного всегда был доступ к воде!

Объем влаги в сухом корме всего 10%, поэтому важно следить, чтобы у животного всегда был доступ к водеОбъем влаги в сухом корме всего 10%, поэтому важно следить, чтобы у животного всегда был доступ к воде
Объем влаги в сухом корме всего 10%, поэтому важно следить, чтобы у животного всегда был доступ к воде. Фото: Изображение Midjourney

В рационе беременной кошки должно содержаться 55 г сухого корма в сутки. Молодым и активным животным допустимо давать более объемные порции, а старым и перенесшим стерилизацию требуется не так много пищи. Пожилых и малоподвижных животных достаточно кормить 2 раза в день, чтобы избежать опасного для них ожирения.

При смешанном питании, когда животное ест и специализированную, и человеческую пищу, нужно высчитать, сколько калорий питомец получает с продуктами «со стола». Например, кошка получает порцию, в которой 228 ккал. В этом случае чтобы кормить ее без вреда для здоровья, нужно отнять от этого количества килокалории, которые животное получит с жидким кормом. В итоге в день кошка должна получить пакет корма плюс еду, которая увеличит количество калорий до привычной суточной нормы питательных веществ.

#Общество#Кошки#Животные#Все материалы авторов#Питание кошки
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