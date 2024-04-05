Какое количество влажного корма в рационе кошки считается нормой

Posted 5 апреля, 19:00
Published 5 апреля, 19:00
Modified 9 сентября, 21:21
Updated 9 сентября, 21:21
Влажные корма для кошек делятся на пакетированные (паучи) и консервированные. Первый тип представляет собой кусочки мясных, рыбных или растительных продуктов в желе, упакованные в небольшие пакеты весом 85 — 100 г. Такая еда в открытой упаковке быстро портится и сохнет, поэтому желательно кормить ею питомца сразу, не оставляя содержимое пакета в холодильнике надолго.
Второй тип корма — консервы. Это рагу или паштет, выпускаемый в небольших емкостях. Он имеет максимальную степень влажности — 80%. Животные чаще всего очень охотно едят мягкий корм, так что хозяева достаточно часто предпочитают кормить привередливых пушистых гурманов именно им.
Корм обладает разной пищевой ценностью, поэтому производители всегда указывают нормы на упаковке. В идеале взрослое животное должно получать в день количество мягкого корма, равное 5% от его массы тела. Например, для кота или кошки весом около 5 кг будет достаточно 175 г содержимого баночки или пауч-пакета.
Чтобы проще было сориентироваться с дозировкой и кормить питомца правильно, приведем нормы потребления сухих кормов в сутки:
Как правильно кормить котят, суточная норма:
Напомним, что объем влаги в сухом корме всего 10%, поэтому важно следить, чтобы у животного всегда был доступ к воде!
В рационе беременной кошки должно содержаться 55 г сухого корма в сутки. Молодым и активным животным допустимо давать более объемные порции, а старым и перенесшим стерилизацию требуется не так много пищи. Пожилых и малоподвижных животных достаточно кормить 2 раза в день, чтобы избежать опасного для них ожирения.
При смешанном питании, когда животное ест и специализированную, и человеческую пищу, нужно высчитать, сколько калорий питомец получает с продуктами «со стола». Например, кошка получает порцию, в которой 228 ккал. В этом случае чтобы кормить ее без вреда для здоровья, нужно отнять от этого количества килокалории, которые животное получит с жидким кормом. В итоге в день кошка должна получить пакет корма плюс еду, которая увеличит количество калорий до привычной суточной нормы питательных веществ.
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