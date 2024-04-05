Как приготовить лакомство для собаки самостоятельно в домашних условиях

Posted 5 апреля, 04:00
Published 5 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 21:18
Updated 9 сентября, 21:18
Возьмите полкило куриной печени и смешайте их с овсяными либо геркулесовыми хлопьями (3 ст. л.) и взбейте в смесь 2 куриных яйца. Измельчите все в блендере до однородности.
Разогрейте духовку до 180 градусов, разложите на противне массу в один слой и отправьте запекаться на 1 час. Готовую вкусняшку для собаки разрежьте на небольшие порционные кусочки.
Примерно один килограмм бараньего либо говяжьего лёгкого промойте под проточной водой. Отправьте минут на 30 в морозильную камеру, чтобы лёгкое слегка застыло и его было удобней нарезать. Нарежьте пластинки толщиной не более 1,5 см.
Противень застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Распределите массу и отправьте в духовку, разогретую до температуры 120 градусов. Лакомство для собаки будет готово через полтора часа.
Тыкву нарежьте небольшими кубиками и бросьте в кипящую воду на 12–15 минут. Выньте кусочки из воды и хорошенько их обсушите. Отправьте в разогретую до 150 градусов духовку на 20–30 минут, чтобы подсушить полезное лакомство для собаки.
Возьмите примерно 150 граммов сыра нежирных сортов и натрите его на мелкой терке. Добавьте 100 мл йогурта без добавок и стакан гречневой муки. Разбавьте смесь чистой водой (70–80 мл) и влейте 1 ст. л. растительного масла.
Хорошо вымесите смесь и сформируйте из нее фигурки в виде косточек. Разогрейте духовку до 140 градусов и отправьте туда противень с косточками. Через 30–40 минут домашнее лакомство для собаки будет готово.
Одну морковку среднего размера натрите на средней терке, добавьте 1 яйцо, всё хорошенько взбейте. Полкило говядины нарежьте на мелкие кусочки и добавьте в смесь. Сюда же всыпьте 3–4 столовых ложки овсяных хлопьев. Необходимо, чтобы получилась вязкая консистенция, чтобы можно было сформировать печеньки.
Сделайте печеньки произвольной формы и выложите вкусняшки для собаки на противень, смазанный растительным маслом. Лакомство для питомца готовьте 10–15 минут в духовке при 180 градусах.
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