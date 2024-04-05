Как обезопасить себя от клещей и стоит ли делать прививку?

Как передает secretmag.ru, Лебедев отметил, что сделать прививку от этой опасной болезни можно только в тех субъектах РФ, где зафиксирован высокий процент случаев вирусного клещевого энцефалита. Соответственно, вакцинироваться нужно и тогда, когда вы собираетесь съездить в один из таких регионов. Их перечень можно посмотреть здесь. Процедура проходит двукратно с перерывом в один-три месяца или с перерывом в две недели, но в последнем случае отправляться в лес следует не раньше чем через две недели после второй прививки. Повторный курс проходят на следующий год, далее — раз в три года.