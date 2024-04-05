Как обезопасить себя от клещей и стоит ли делать прививку?

Posted 5 апреля, 12:20
Published 5 апреля, 12:20
Modified 9 сентября, 21:23
Updated 9 сентября, 21:23
Обезопасить себя от этого поможет прививка. Специалист поделился, кому ее можно делать, а кому нельзя.
Как передает secretmag.ru, Лебедев отметил, что сделать прививку от этой опасной болезни можно только в тех субъектах РФ, где зафиксирован высокий процент случаев вирусного клещевого энцефалита. Соответственно, вакцинироваться нужно и тогда, когда вы собираетесь съездить в один из таких регионов. Их перечень можно посмотреть здесь. Процедура проходит двукратно с перерывом в один-три месяца или с перерывом в две недели, но в последнем случае отправляться в лес следует не раньше чем через две недели после второй прививки. Повторный курс проходят на следующий год, далее — раз в три года.
Список противопоказаний достаточно широкий, и его лучше уточнить у специалиста. Но вот некоторые из них: аллергия на яйца, сахарный диабет, хронические сердечная недостаточность, заболевания почек и печени, беременность.
Следует избегать мест обитания этих паразитов, применять специальные химические средства, отпугивающие их, использовать одежду с длинными рукавами и штанинами, а после прогулок внимательно себя осматривать и принимать ванну или душ.
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