История китайских палочек и почему жители Поднебесной не едят вилкой и ножом

Posted 5 апреля, 13:46
Published 5 апреля, 13:46
Modified 9 сентября, 21:24
Updated 9 сентября, 21:24
Достоверно неизвестно, в какое время возникла привычка китайцев есть палочками. Исследователи полагают, что более 5 тысяч лет назад этим инструментом в Азии стали пользоваться для вылавливания еды из общего котла. А примерно три тысячи лет назад их начали использовать непосредственно для приема пищи. Причем первыми это стали делать именно китайцы.
По легенде, первым использовал палочки император Юй Великий. Время обеда часто заставало китайского императора в пути. Однажды, не желая дожидаться, пока еда остынет в котле, император сорвал с дерева две веточки и достал ими свой обед.
Позже культура поглощения пищи таким способом распространилась из Китая в другие соседние страны. Причем в каждой из стран палочки имеют собственное название и несколько отличаются по форме.
Китайские палочки — куайцзы — имеют квадратный верх и закругленный низ, что соотносится между собой, как небо и земля. Помимо философского подтекста, такая форма просто практична: квадратные концы не дают прибору соскользнуть со стола, а закругленный нижний кончик не позволяет поранить губы или язык.
Культ поглощения пищи в Китае священен: нужно есть неторопливо, без суеты и спешки. Конечно, с помощью ложки поесть удастся быстрее, но если человек поглощает пищу быстро, считают китайцы, то это говорит о его плохом воспитании.
Что касается ножей и вилок, то они вовсе не признаются миролюбивыми китайцами. Они ассоциируют эти острые столовые приборы с агрессией, в то время как куайцзы подчеркивают дружелюбие и умиротворение. Еще Конфуций говорил, что ножи и вилки на обеденном столе напоминают об умерщвлении и мешают получать наслаждение от приема пищи, а куайцзы, напротив, символизируют благодарность и уважение к природе.
Кроме того, куайцзы полезны для суставов и мышц рук: когда человек захватывает пищу китайскими палочками и несет ее ко рту, одновременно работают запястье, плечо, кисть руки, кончики пальцев. Именно поэтому к куайцзы в Китае приучают с детства — это развивает мелкую моторику и благотворно влияет на умственные способности.
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