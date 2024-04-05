История китайских палочек и почему жители Поднебесной не едят вилкой и ножом

Что касается ножей и вилок, то они вовсе не признаются миролюбивыми китайцами. Они ассоциируют эти острые столовые приборы с агрессией, в то время как куайцзы подчеркивают дружелюбие и умиротворение. Еще Конфуций говорил, что ножи и вилки на обеденном столе напоминают об умерщвлении и мешают получать наслаждение от приема пищи, а куайцзы, напротив, символизируют благодарность и уважение к природе.