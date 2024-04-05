Федор Бондарчук рассказал о страхе сниматься с Константином Хабенским

Posted 5 апреля, 17:59
Published 5 апреля, 17:59
Modified 9 сентября, 21:26
Updated 9 сентября, 21:26
Было заметно, что весь каст начинающих актеров, задействованных в съемках фильма, испытывал робость при работе с художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова.
Как сообщает muz-tv.ru, Бондарчук сделал признание, что наравне с молодыми актерами побаивается Хабенского. Он сравнил коллегу с памятником, указывая на его нерушимый авторитет.
По словам Бондарчука, Константин Юрьевич весь в обертонах, загадках и это вызывает у менее известных актеров настоящий трепет.
Представитель известной актерско-режиссерской династии в качестве примера привел свой опыт взаимодействия с Хабенским в работе над картиной «В движении». Тогда Бондарчук выступал в роли продюсера, Филиппа Янковского назначили режиссером, а Хабенский стал актером первого плана — на экране он должен был олицетворять собирательный образ поколения.
Бондарчук, который в начале своей карьеры практически не имел актерского опыта, был уверен, что в сцене борьбы ему удастся превзойти Хабенского. Однако оказалось, что Константин, исполнивший на сцене одного только Московского Художественного театра около 50 ролей, продемонстрировал свою потрясающую энергетику, которая буквально сразила его партнера по съемкам наповал.
Бондарчук, оценив лидерские качества Хабенского, извинился перед ним за то, что был слишком самоуверен и скептичен, и пронес данный урок судьбы через всю свою карьеру на большом экране.
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