Федор Бондарчук рассказал о страхе сниматься с Константином Хабенским

Бондарчук, который в начале своей карьеры практически не имел актерского опыта, был уверен, что в сцене борьбы ему удастся превзойти Хабенского. Однако оказалось, что Константин, исполнивший на сцене одного только Московского Художественного театра около 50 ролей, продемонстрировал свою потрясающую энергетику, которая буквально сразила его партнера по съемкам наповал.