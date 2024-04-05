Эти формы бровей визуально открывают взгляд, но идут не всем

Такая форма тоже не подойдет женщинам 40+, особенно если есть сильное нависание века. Широкий густой край визуально утяжелит взгляд. Зато молодые девушки могут смело придавать бровям такую форму. Она отлично помогает привлекать внимание к глазам. К тому же густота в 2024 году в тренде.