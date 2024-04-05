Эти формы бровей визуально открывают взгляд, но идут не всем

Posted 5 апреля, 10:24
Published 5 апреля, 10:24
Modified 9 сентября, 21:21
Updated 9 сентября, 21:21
Длинный хвостик, мягко проведенный карандашом, сделает лицо моложе и поможет визуально открыть глаза. Темный и графичный край, напротив, сделает образ серьезнее. Поэтому слишком четкие линии не подходят женщинам в возрасте.
Такая форма тоже не подойдет женщинам 40+, особенно если есть сильное нависание века. Широкий густой край визуально утяжелит взгляд. Зато молодые девушки могут смело придавать бровям такую форму. Она отлично помогает привлекать внимание к глазам. К тому же густота в 2024 году в тренде.
Прямая форма подойдет только тем, кто обладает ею от природы. При сильном естественном изгибе нет смысла пытаться изменить природные линии, выщипывая волоски в области лба. Это будет смотреться неестественно. Чтобы не сделать черты лица грубыми, нужно избегать слишком насыщенных цветов в макияже.
С этой формой все немного сложнее: она идет практически всем, но добиться красивой дуги сложно. Этому часто мешает естественный изгиб или недостаточная ширина бровей. Зато если ее удается добиться, то открытый взгляд гарантирован. Аккуратные дуги способны скорректировать пропорции лица и зрительно увеличить глаза.
Это наиболее правильная форма, которая универсальна и подойдет под любой тип внешности. Особенно она идет обладательницам широкого лица, визуально делая его уже. Тем, кто предпочитает делать коррекцию дома, стоит быть осторожными, так как красиво изогнутую форму одним движением легко превратить в карикатурную.
Такая форма сама по себе способна открывать взгляд и омолаживать лицо. С ней тоже стоит быть осторожнее: слишком сильно выщипанные в месте изгиба брови будут смотреться неестественно, а лицо приобретет удивленное выражение.
Пытаясь приподнимать хвостик брови, девушки иногда слишком усердно его выщипывают. В результате получается сильный излом и становится сильно заметна надбровная кость. Она делает лицо более «сухим», создавая впечатление старения.
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