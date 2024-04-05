5 способов приучить собаку к наморднику: что советуют кинологи

Собака может ходить на поводке, а вот хозяину ни в коем случае нельзя идти на поводу у питомца. Иначе не получится приучить ее к дисциплине. Если животное будет снимать намордник, не нужно давать ему это делать. Ругать тоже не стоит. Хороший вариант действий — отвлечь животное: дать команду «Гулять!», свернуть на новую тропу в парке или придумать другой способ. Не забудьте похвалить собаку, если она была послушной. Чтобы иметь больший контроль над животным при обучении, можно надевать на нее не только ошейник, но и другую амуницию для прогулки. В конечном итоге терпение и постоянство в обучении приведут к желаемому результату.