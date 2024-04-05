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Posted 5 апреля, 17:00

Published 5 апреля, 17:00

Modified 9 сентября, 21:22

Updated 9 сентября, 21:22

5 способов приучить собаку к наморднику: что советуют кинологи

5 способов приучить собаку к наморднику: что советуют кинологи

5 апреля 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
5 способов приучить собаку к наморднику: что советуют кинологи
Взрослые собаки, как и щенки, не всегда отличаются дисциплинированностью, что доставляет немало неприятностей их хозяевам. В частности, многие владельцы долго и с трудом приучают питомцев к наморднику. Как научить животное носить разные аксессуары без особых проблем? Н

На сегодняшний день существует несколько разных эффективных способов — точнее, советов по взаимодействию с питомцем.

Постепенность

Главное правило дрессировки животных — не торопить события. Важно позволить собаке привыкать к наморднику медленно. Не стоит сразу застегивать его, если животное напугано. Когда щенок немного привык, необходимо поощрить его лакомством. Возраст собаки не имеет большого значения для процесса обучения. Главное — подобрать подходящий намордник, который должен быть удобным и не вызывать дискомфорта у собаки.

Терпение

Не нужно резко надевать на собаку намордник. Пусть животное ознакомится с новым предметом, обнюхает его и убедится, что аксессуар безопасен. Чтобы приучить собаку к наморднику, важно не позволять ей играть с ним. Иначе животное будет воспринимать аксессуар как новую игрушку и не сможет спокойно его носить.

Не нужно резко надевать на собаку намордник. Пусть животное ознакомится с новым предметом, обнюхает егоНе нужно резко надевать на собаку намордник. Пусть животное ознакомится с новым предметом, обнюхает его
Не нужно резко надевать на собаку намордник. Пусть животное ознакомится с новым предметом, обнюхает его. Фото: Изображение Midjourney

Поощрение

Чтобы приучение собаки к ношению намордника прошло спокойно, важно вовремя хвалить ее за хорошее поведение. Лакомство, положенное внутрь аксессуара, поможет снять страх перед надеванием. После того, как животное немного побудет в наморднике, нужно дать ему еще одно лакомство. Со временем придется постепенно увеличить интервалы между поощрениями, чтобы животное осознало: его хвалят за долгое нахождение в наморднике.

Выработка положительных ассоциаций

Если нужно приучить собаку к наморднику, не стоит использовать этот предмет в качестве наказания за испорченную мебель или другую провинность. Лучше демонстрировать аксессуар вместе с другой амуницией перед прогулкой, чтобы выработать у животного ассоциации с приятным времяпрепровождением.

Если нужно приучить собаку к наморднику, не стоит использовать этот предмет в качестве наказанияЕсли нужно приучить собаку к наморднику, не стоит использовать этот предмет в качестве наказания
Если нужно приучить собаку к наморднику, не стоит использовать этот предмет в качестве наказания. Фото: Изображение Midjourney

Стойкость и постоянство

Собака может ходить на поводке, а вот хозяину ни в коем случае нельзя идти на поводу у питомца. Иначе не получится приучить ее к дисциплине. Если животное будет снимать намордник, не нужно давать ему это делать. Ругать тоже не стоит. Хороший вариант действий — отвлечь животное: дать команду «Гулять!», свернуть на новую тропу в парке или придумать другой способ. Не забудьте похвалить собаку, если она была послушной. Чтобы иметь больший контроль над животным при обучении, можно надевать на нее не только ошейник, но и другую амуницию для прогулки. В конечном итоге терпение и постоянство в обучении приведут к желаемому результату.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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